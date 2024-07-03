

İhracat her geçen yıl geriliyor:

Isparta 'Orta Gelir Tuzağı'na düşüyor



2024 yılının ilk yarısında 204 milyon 162 bin 80 dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2023 yılının aynı döneminde ihracat değeri 220 milyon 280 bin 78 dolar idi. Kayıp 16 milyon dolar bandında. İhracat geliri yükselmeden; katma değeri yüksek ürün satışı olmadan Isparta'nın 'Orta Gelir Tuzağı'ndan kurtulmasının imkânı yok.



Haziran 2023'e kıyasla kayıp ihracat değeri 8 milyon dolar

1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen ihracat 48 milyon 662 bin 63 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 56 milyon 645 bin 29 dolar idi. Kayıp oranı ortalama 8 milyon dolar. Isparta Mayıs 2024'te ise 42 milyon 366 bin 92 dolar değerinde ihracat yapmıştı.



-Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi Türkiye ihracatının yüzde 1,4'ünü gerçekleştirdi

Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 222milyon 215 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının aynı döneminde bu oran 231milyon617bin dolar idi. Değişim oranı ('24/ '23)eksi (-) 4,1; Pay ('24) (%)1,4 olarak hesaplandı.



-Yılın ilk yarısında ihracat geçen yıla kıyasla 1,4 oranında geriledi

Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde 1 Ocak-30Haziran 2024 tarihleri arasında ise ihracat 1 milyar 331 milyon 953 bin dolar olarak kayıtlara geçirildi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 350 milyon 577 bin dolar idi. Değişim oranı ('24/ '23)- (eksi) 1,4;Pay ('24) (%)1,2 olarak hesaplandı.



ŞehirHz.'24 Oca.- Hz.'24 (Bin dolar)



Antalya 167.103,49 1.091.620,43

Isparta 48.662,63 204.162,80

Burdur 16.626,16 118.051,91



Toplam 222.215 1.331,953

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2024 YILI- ISPARTA



DÖNEM İHRACAT (Bin Dolar)



Ocak 29.527,45

Şubat 26.082,20

Mart 31.449,23

Nisan 27.068,32

Mayıs 42.366,92

Haziran 48.662,63



TOPLAM 204.162,80

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2023 YILI- ISPARTA



DÖNEM İHRACAT (Bin Dolar)



Ocak 31.332,63

Şubat 28.188,89

Mart 39.067,58

Nisan 30.120,53

Mayıs 34.971,21

Haziran 56.645,29

Temmuz 41.547,76

Ağustos 37.841,23

Eylül 40.922,65

Ekim 32.817,10

Kasım 30.437,29

Aralık 28.987,35



TOPLAM 432.715,31

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Isparta'nın Haziran 2024 ihracatı:48.662,63dolar

Isparta'nın Ocak-Haziran2024 İhracatı:204.162,80dolar

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Isparta'nın Haziran 2023 ihracatı: 56.645,29dolar

Isparta'nın Ocak-Haziran2023 İhracatı:220.280,78 dolar

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Isparta'nın Mayıs 2024 ihracatı: 42.366,92 dolar

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