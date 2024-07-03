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Isparta 'Orta Gelir Tuzağı'na düşüyor

Isparta 'Orta Gelir Tuzağı'na düşüyor
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İhracat her geçen yıl geriliyor:
Isparta 'Orta Gelir Tuzağı'na düşüyor
 
2024 yılının ilk yarısında 204 milyon 162 bin 80 dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2023 yılının aynı döneminde ihracat değeri 220 milyon 280 bin 78 dolar idi. Kayıp 16 milyon dolar bandında. İhracat geliri yükselmeden; katma değeri yüksek ürün satışı olmadan Isparta'nın 'Orta Gelir Tuzağı'ndan kurtulmasının imkânı yok.
 
Haziran 2023'e kıyasla kayıp ihracat değeri 8 milyon dolar
1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen ihracat 48 milyon 662 bin 63 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu değer 56 milyon 645 bin 29 dolar idi. Kayıp oranı ortalama 8 milyon dolar. Isparta Mayıs 2024'te ise 42 milyon 366 bin 92 dolar değerinde ihracat yapmıştı.
 
-Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi Türkiye ihracatının yüzde 1,4'ünü gerçekleştirdi
Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 222milyon 215 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının aynı döneminde bu oran 231milyon617bin dolar idi. Değişim oranı ('24/ '23)eksi (-) 4,1; Pay ('24) (%)1,4 olarak hesaplandı.
 
-Yılın ilk yarısında ihracat geçen yıla kıyasla 1,4 oranında geriledi
Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde 1 Ocak-30Haziran 2024 tarihleri arasında ise ihracat 1 milyar 331 milyon 953 bin dolar olarak kayıtlara geçirildi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 350 milyon 577 bin dolar idi.  Değişim oranı ('24/ '23)- (eksi) 1,4;Pay ('24) (%)1,2 olarak hesaplandı.
 
ŞehirHz.'24                        Oca.- Hz.'24 (Bin dolar)
 
Antalya                                167.103,49                          1.091.620,43
Isparta                 48.662,63                            204.162,80
Burdur                 16.626,16                            118.051,91
 
Toplam                                222.215                                1.331,953
-
 
2024 YILI- ISPARTA
 
DÖNEM                             İHRACAT (Bin Dolar)
 
Ocak                                     29.527,45           
Şubat                                   26.082,20                           
Mart                                     31.449,23           
Nisan                                    27.068,32                           
Mayıs                                   42.366,92
Haziran                                48.662,63
 
TOPLAM                              204.162,80                         
-
 
2023 YILI- ISPARTA
 
DÖNEM                             İHRACAT (Bin Dolar)
 
Ocak                                     31.332,63
Şubat                                    28.188,89
Mart                                     39.067,58
Nisan                                    30.120,53
Mayıs                                   34.971,21
Haziran                                56.645,29
Temmuz                              41.547,76
Ağustos                               37.841,23
Eylül                                      40.922,65
Ekim                                      32.817,10
Kasım                                   30.437,29
Aralık                                    28.987,35
 
TOPLAM                             432.715,31
-
 
Isparta'nın Haziran 2024 ihracatı:48.662,63dolar
Isparta'nın Ocak-Haziran2024 İhracatı:204.162,80dolar
-
 
Isparta'nın Haziran 2023 ihracatı: 56.645,29dolar
Isparta'nın Ocak-Haziran2023 İhracatı:220.280,78 dolar
-
 
Isparta'nın Mayıs 2024 ihracatı: 42.366,92 dolar
-
 
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