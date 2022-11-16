Orman Mühendisleri Odası’nın koordinatörlüğünü yaptığı Orman ve Ekosistem Zirvesi Fuarı’na konunun uzmanı çok sayıda kişi, kurum ve kuruluş katılım sağlamıştır. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi olarak biz de açmış olduğumuz stant ile bir taraftan ziyaretçilerimize ormancılık mesleği ve fakültemizi tanıtmış; diğer taraftan da meslektaşlarımız ile mesleğimize dair görüş alış verişinde bulunmuştur.Ayrıca “Küresel İklim Krizine Uyum Sağlama Süreci?” konulu Akademi paneline de bildiri desteği sağlanmıştır.Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.ISUBÜ