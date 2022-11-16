İster yumurta ile birlikte tavada,
İster mangalda pişirin...
Veya ekmek arasında koyun ama...
Sucuğunuzu Halk Et'ten alın!
Bir kere yediğinizde müptelası olacaksınız! Hem lezzetli hem de sağlıklı...
Isparta'da o aradığınız sucuklar için adres Halk Et...!
Eğer kaliteli sucuk almak istiyorsanız ve güvendiğiniz bir kasabınız yoksa müşteri memnuniyetini ön plana koyan Halk Et sucuklarını gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.
Halk Et'te satışa sunulan sucuklar kalitesi tadı ve aromasıyla tartışmasız en iyi sucuktur.
HALK ET LEZZET BİLGİLENDİRMESİ
Bir sucuk ekmeğin olmazsa olmazı taze ekmektir. Klasik beyaz ekmek ya da şu sıra revaçta olan porsiyonluk köfte ekmekler en doğru seçim olacaktır.
Dilediğiniz kıvamda pişirdiğiniz sucukları ekmeklerinizin içerisine yerleştirmeye başlayabilir, domates ve kızarmış biberlerinizi nevale olarak ekmeğinize doldurabilirsiniz.
Oh mis!
Unutmadan.
Halk Et sucuğu ile yapılan ekmek arası sucuğun en iyi eşlikçisi ayran veya çaydır.
Afiyet Olsun!
''HALK ET, GÜVENLE TÜKET''
Adres: Gazikemal mahallesi 121 cadde No: 25/A ISPARTA
Telefon: 0 552 573 10 00