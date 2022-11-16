Bursa’daki Karate Şampiyonası’na katılan Sporcularımız 6 altın madalya, 1 gümüş ve 6 bronz madalya ile İlimize döndüler.Bursa’da 12 Kasım 2022 Cumartesi günü düzenlenen iller arası Minik-Yıldız Karate Ligi 3. Etap müsabakalarında Isparta Karakaş Spor Kulübü karatecileri 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya ile şampiyonaya damga vurdu.16 ilden 49 kulüp ve 650 sporcunun katıldığı müsabakalarda Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik’in torunları Hasan Efe Çelik ve Ali Emir Çelik’de iller arası karate ligi 3. Etap müsabakalarında 2 altın madalya alarak büyük başarı gösterdiler.Isparta’nın altın çocukları Hasan Efe Çelik 50 Kg. erkeklerde kumite müsabakalarında, Ali Emir Çelik’de 30 Kg. erkekler müsabakalarında Altın madalya alarak hocasını, ailesini ve tüm sevenlerini sevince boğdu.Bizlerde Basın olarak aldıkları madalyalarla Isparta’ya büyük gurur yaşatan Karakaş Spor Kulübü sporcularını ve özellikle ÇELİK kardeşleri tebrik ederken, öğrencilerin bu başarısında büyük pay sahibi olan ailelerine Kadir Karakaş Hocamıza da karate sporuna vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ederken başarılarının artarak devamını dileriz.