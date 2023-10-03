ORMAN FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLK ADIMI

Basın Açıklaması03 Ekim 2023Isparta Orman Bölge Müdürlüğü olarak, Orman Genel Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi arasında gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde, geleceğin orman mühendislerine verilen mesleki eğitim programı başladı.Güz döneminin ilk gününde gerçekleştirilen açılış töreninde, Bölge Müdürümüz Sayın Rifat Ataş ve Orman Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hasan Alkan, öğrencilere hitap ederek eğitim programı hakkında önemli açıklamalarda bulundular.Bölge Müdürümüz Sayın Rifat Ataş, yaptığı konuşmada, "Doğamızı ve ormanlarımızı koruma görevi, geleceğin orman mühendislerine emanet ediliyor. Bu mesleki eğitim programı, öğrencilerimizin sahada deneyim kazanmalarını sağlayacak ve ormanlarımızın sürdürülebilir yönetimi konusunda onları daha donanımlı kılacaktır. Ormanlarımızın geleceğine katkı sağlayacak bu gençlerimize başarılar diliyoruz" dedi.Orman Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Hasan Alkan ise, "Ormanlarımızın sürdürülebilirliği için eğitim çok önemlidir. Bu iş birliği ile öğrencilerimiz, teorik bilgilerini uygulamada kullanma fırsatı bulacaklar. Ormanlarımıza ve doğamıza katkı sağlayacak bu deneyimleri kazanacakları için mutluyuz" diye konuştu.Güz dönemi mesleki eğitime katılan tüm öğrencilere başarılar diliyor, bu iş birliğinin ormanlarımızın geleceği için olumlu sonuçlar doğurmasını umuyoruz.