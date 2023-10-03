Isparta'da Bebek Lahit Mezarı Ele Geçirildi

Basın Bülteni29 Eylül 2023Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürüttüğü operasyonlarda önemli bir başarı elde etti. 29 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde Roma Dönemi'ne (M.Ö. 1. Yüzyıl ile M.S. başlangıç dönemi olarak değerlendirilen) ait bir Bebek Lahit Mezarı ele geçirildi.Operasyon kapsamında ele geçen bu önemli tarihi eser, Isparta'nın kültürel mirasına büyük bir katkı sağlayacak ve tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadelemizin ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha gösterdi.Isparta Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili olarak 2863 sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlattıklarını bildirdi. Şüpheliler, adalet önünde hesap vermek üzere ilgili makamlara teslim edildi.Isparta Emniyet Müdürü [Müdür İsmi], operasyonun başarısını değerlendiren açıklamasında, "Tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadelemiz son derece kararlı bir şekilde devam edecektir. Kültürel mirasımızı koruma ve gelecek nesillere aktarma görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz." dedi.Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadelesi, halkın güvenliği ve kültürel mirasın korunması için kararlı bir şekilde sürdürülmektedir.