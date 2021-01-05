Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında kalan orman içi ve bitişiğindeki köylerimizin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek, hayat kalitesini iyileştirmek amacıyla ormancılık faaliyetlerimizin yoğun olduğu, gelir seviyesi düşük köylerimiz öncelikli olmak üzere 2020 yılında Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüzde 59 köyümüzde, 184 ailemize süt sığırcılığı, 64 ailemize süt koyunculuğu, 5 ailemize fenni arıcılık, 5 ailemize traktör, 2 ailemize tomruk çekme vinci, 12 ailemize motorlu testere kredisi olmak üzere toplam 272 ailemize %20 si hibe olmak üzere (1.426.918 TL) 7.134.590 TL Orköy Kredi desteği sağlanmıştır.Orman köylümüz kendilerine sağlanan bu kredileri türüne göre değişmekle birlikte faizsiz olarak 3-7 yılda geri ödemesini yapacaklardır. Ayrıca Genel Müdürlüğümüz ve Birleşmiş Milletler Kalkınma programının (UNDP) birlikte yürüttüğü “Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Enerji Finans Mekanizması ORKÖY PV” projesi kapsamında Genel Müdürlüğümüzce belirlenen tamamı hibe sistem olmak üzere 9 ailemize çatı PV sistemi kurulmuştur. Bu sistemi kurmaktaki amacımız orman köylümüzün tüketmiş olduğu elektriği kendi evinin üzerinde kurmuş olduğu panellerle güneşten faydalanarak kendi elektriğini üretmelerini sağlamaktır.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy ve ORKÖY Şube Müdürü Celal Korkmaz yapılan desteklerin orman köylerimize hayırlı olmasını dileyerek ORKÖY desteklerinin 2021 yılında da devam edeceği belirti.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü