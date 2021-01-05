Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika yüz yüze eğitim duyurusu! 81 ile yazı gönderildi

Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüsle mücadele başarılı bir şekilde devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çok sayıda kişiyi ilgilendiren son dakika duyurusu geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarınca verilen; ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceğini duyurdu. İşte detaylar..

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLİYOR

81 İLE YAZI GÖNDERİLDİ!

4 OCAK'TAN İTİBAREN YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARINDA 15 ŞUBAT 2021'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA DİKKAT EDİLECEK

Türkiye'de milyonlarca kişinin merakla beklediği yüz yüze eğitimle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği bildirildi.Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezleri 4 Ocak 2021'den itibaren İçişleri Bakanlığının 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği vurgulandı.Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'de başlanmasının planlandığı aktarıldı.Öte yandan, 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumların, burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri mayıs sonuna kadar uzatıldı.