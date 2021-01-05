Eğirdir Belediyesine bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü Personelleri Başkan Veli GÖK’ün talimatları ile koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar da sokak hayvanlarını besliyorlar.Sokakta yaşamlarını sürdürmeye çalışan hayvanlara mama desteği sağlayan Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kısıtlamalarda can dostları unutmuyor.Başta hayvan sever vatandaşlar olmak üzere Eğirdir halkı Belediye ekiplerinin bu çalışmasından oldukça mutlu oluyorlar.(BELEDİYE BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)