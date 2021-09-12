GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

ORGANİZASYONLARINIZ İÇİN ZEYNEP'İN YÖRESİ'NDE ERKEN RANDEVU FIRSATI

ORGANİZASYONLARINIZ İÇİN ZEYNEP'İN YÖRESİ'NDE ERKEN RANDEVU FIRSATI
ISPARTA
G.Tarihi: 11.09.2021 22:31
102 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ZEYNEP'İN YÖRESİNDE ORGANİZASYONLARINIZ İÇİN ERKEN RANDEVU FIRSATI

Yapacağınız etkinlik yada organizasyonlar;( Düğün,Nişan,Kına, Doğum Günü, Mezuniyet, Yemekli Toplantılar... vb.) için  hafta sonu mu? hafta içi mi? yapacağınıza, kaç kişiyi davet edeceğinize ve ekstra konseptlere; ne kadar harcayacağınıza göre fiyatlar değişecektir. Organizasyon tarihi belirlendikten sonra "Nasıl olsa daha çok vaktim var." diyerek  randevunuzu ertelemeyin...! Unutmayın, organizasyon tarihiniz yaklaştıkça istediğiniz bir günde randevu bulabilmeniz de zorlaşır.

Isparta'da erken rezervasyonlarınız için indirimli fiyatlar sunan işletmelerden birisi de Zeynep'in Yöresi.
Zeynep'in Yöresi'yle bir anlaşmaya vardığınızda: Her hangi bir süsleme ve dekorasyon firması gibi farklı dışarıdan firmalar ile görüşmek zorunda kalmazsınız. Ve her detaya sizin yetişebilmeniz de çok zor. Zaten yeterince hazırlıkla uğraşacaksınız, bir de masaların süslemesiyle, dekorasyonuyla, yiyecek, içecek, müzik gibi işlerle vakit harcarsanız vay halinize...!

Zeynep'in Yöresi: yapacağınız bir kutama programı olsun. bir düğün organizasyonu olsun size ihtiyacınıza göre paket seçeneği sunar.
Üstelik ileri bir tarihe önceden rezarvasyon yaptırdığınız için anlaştığınız fiyat asla değişmez!

Haberin detaylarına göz attığınızda bu işletmede yapılan hizmetleri daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz...


YÖRESEL LEZZETLER EŞLİĞİNDE RÜYA GİBİ BİR YER
Isparta'da yöresel börek ve gözleme çeşitleri ile öne çıkan Zeynep'in Yöresi aynı zamanda organizasyonlarınıza da ev sahipliği yapıyor. Zeynep'in Yöresi efsane bir düğün organizasyonu eşliğinde sizi  yöresel mutfak  lezzetleri ile de buluşturuyor.

Meşhur  Kuyruğu Sulu böreğinden gözleme çeşitlerine , Banak, kabune, serpme kahvaltıya kadar  onlarca Anadolu'ya özgü lezzetleri  harmanlayarak sizlere zengin bir menü sunuyor.

 EV USULÜ  PİŞİYOR! SICACIK SERVİS EDİLİYOR!
Gözleme tek başına nefis bir doyurucu yiyecek olarak kabul edilir.
Özellikle bu muhteşem lezzeti tatmayan kalmasın diye; Kuyruğu Sulu ve Gözleme çeşitlerini Zeynep'in Yöresi'nde  günün her saatinde bulmak mümkün! 
Sipariş verdiğinizde börek veya gözlemeler hemen orada yapılıyor. Böylelikle sıcacık taze bir servis sunulmuş oluyor. Tabiki ürünlerde hazır yufka yerine el açması yufla kullanılıyor. Peynirli, Ispanaklı, Patatesli, Kabaklı gözleme ve börek çeşitleri ile Zeynep'in Yöresi Isparta'da fark yaratıyor. Mutlaka deneyin...!

ORGANİZASYONLAR BURADA DAHA NEŞELİ VE DAHA EKONOMİK FİYATLARA
 Gününüzde unutulmaz anılar biriktirebilmek için mekân seçimini doğru yapmak çok önemli.
Bir çok vatandaş devasa bir düğün salonu yerine düğün, Nişan, Kına, Söz, Doğum Günü, Toplantı gibi özel organizasyonlarını yapmak için şirin küçük bir yer tercih ediyor. Hem gürültüsü az hem de düğün salonlarına göre daha ekonomik...! 
Mutfak ve salonun aynı yerde olmasıda artı bir özellik. Servisler gecikmeden size hemen ulaşıyor.
Muhteşem dekorasyonları ve dost canlısı personeli ile Zeynep'in Yöresi sizlere unutulmaz bir organizasyon vadediyor.

Adres: Halife Sultan mahallesi 3424. Sokak No:2
Rezervasyon Telefon Numarası
Ersin Bey:  0 507 734 16 18

İŞTE ISPARTA'NIN GÖZLEME MERKEZİ - OTANTİK ATMOSFERİYLE GECE GÜNDÜZ GELEBİLECEĞİNİZ LEZZET DOLU BİR YER...!
ZEYNEP'İN YÖRESİ'NDEN EN GÜNCEL KARELER...
 


3b8ecff7-a2e1-4e7b-84ba-8fee6f851402

5acf9752-f41f-4ea8-ba65-5e985ecd3591

8b05185f-26ee-41b9-9c4c-4720d5ffdb78

17ff5b30-afa6-498e-9ed6-eff9c413aea4

51d7cf3b-767b-46c0-a68a-b3463b773ef1

51de4b17-34cb-42d0-af1b-12af9f9eceba

067c1d20-cea1-41e0-94b5-ca93fbc53e40

10984f70-f091-492a-8260-6889715c958a

793825e9-fbac-4a56-aff2-9af82684735f

a20f19ed-ea42-4cbf-9830-4098e4783f3d

c18d2abc-cdef-45ce-8fd3-c94e73e031d9

ce59cf50-e895-4538-b691-b4a2f32bd738

d8a959d6-368a-416b-beaf-bc128f0ebfa6

e11f0ce6-a39c-49d9-836b-ec1a5feccc82

e250a58a-b999-44cd-b6a1-66f4db9052da

eb8ce419-78ce-4a8c-a487-a9b1070fa1b9

isparta-gozleme-borek-kuyrugu-sulu-organizasyon-siparis-telefon


 Isparta'da organizasyon yapabileceğiniz güzel bir yer mi arıyorsunuz? O zaman Zeynep'in Yöresi için hemen bir rezervasyon yapın! İşte telefon numarası Tıkla Ara: +90 507 734 16 18
zeynep'in yöresiısparta düğün organizasyonuısparta kına etkinliğiısparta organizasyon salonuzeynepin yöresiısparta gözlemeısparta börekkuyruğu suluısparta gözleme evi
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da uzman kadrosu ve kaliteli duşakabinleri ile Gül Duş fark yaratıyor!
ORGANİZASYONLARINIZ İÇİN ZEYNEP'İN YÖRESİ'NDE ERKEN RANDEVU FIRSATI
KOVİD-19'DAN SONRA KANSERE ÇARE - KANSER DE YENİ UMUT!
Eylül Minel, ‘rahat-ul hulküm’ü gül ile buluşturdu
Isparta'da denizden sonra en taze balık Kaya Balık'ta!
ISPARTA'DA TEMİZLİK VE DETERJAN ÜRÜNLERİNDE ŞOK KAMPANYA!
Düğün salonları için erken rezervasyon avantaj sağlıyor
Haber: İş başvurusu yapacaklar dikkat!
Isparta Daha Yeşil Bir Üniversiteye Kavuşacak!
‘EĞİRDİR GÖLÜ’NÜN KURUMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.’
Aşılamada yeni dönem başlıyor tarihi belli oldu...
"HATIRLATMA DOZU ÇOK ÖNEMLİ"
SİNOVAC YANLIŞ TERCİH MİYDİ?
Isparta Haber: 81 ile yazı gönderildi kamuda PCR Testi nasıl olacak?
Ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeler Isparta Haber'de
Isparta'da orman yangını bölgeye helikopter gönderildi
Noterlerde yeni dönem başlıyor...!
Yazıdan ve sözden daha derin manaların keşfi: ‘Türk D’okumaları’
Isparta'daki MEB okullarına personel alınacak!
Yüksel Ergül Giyim Dünyası'ndan şok indirim!
Bohem Tarzın Rahatlığını İda Butik ile Keşfet!
OKULDA KOVİD-19 TESPİT EDLİRSE NE YAPILMALI?
Isparta'da şanzıman difransiyel tamir bakım onarım servisi Oto Yasin!
Isparta'da 9 ay süreli 137 Kişilik Toplum yararına Program! iş arayanlar bu habere dikkat!
HABER: BUNLARI BİLMENİZDE FAYDA VAR!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-aktar-sifali-bitkiler-kahve-baharat isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da şanzıman difransiyel tamir bakım onarım servisi Oto Yasin!Isparta'da şanzıman difransiyel tamir bakım onarım servisi Oto Yasin!08 Eylül 2021
Isparta’da yeni lezzet durağı: TurkoIsparta’da yeni lezzet durağı: Turko08 Eylül 2021
Yüksel Ergül Giyim Dünyası'ndan şok indirim!Yüksel Ergül Giyim Dünyası'ndan şok indirim!09 Eylül 2021
Eylül Minel, ‘rahat-ul hulküm’ü gül ile buluşturduEylül Minel, ‘rahat-ul hulküm’ü gül ile buluşturdu11 Eylül 2021
Market ve AVM'lerde artık yasak olacak!Market ve AVM'lerde artık yasak olacak!07 Eylül 2021
ISPARTA DEPREM MASTER PLANI?ISPARTA DEPREM MASTER PLANI?06 Eylül 2021
​ELELE DERNEĞİ KURSİYERLERİ SERTİFİKALARINI ALDI​ELELE DERNEĞİ KURSİYERLERİ SERTİFİKALARINI ALDI10 Eylül 2021
ISPARTA'DA TELEFON TAMİRİNDE SON TEKNOLOJİ AKINCILAR TEKNİK SERVİS'TEISPARTA'DA TELEFON TAMİRİNDE SON TEKNOLOJİ AKINCILAR TEKNİK SERVİS'TE05 Eylül 2021
Isparta'da çok önemli PCR Testi duyurusuIsparta'da çok önemli PCR Testi duyurusu06 Eylül 2021
4. DOZ AŞI GERELKİ Mİ?4. DOZ AŞI GERELKİ Mİ?05 Eylül 2021
HABER: BUNLARI BİLMENİZDE FAYDA VAR! HABER: BUNLARI BİLMENİZDE FAYDA VAR! 08 Eylül 2021
Varyantlar sonrası yeni aşı mı geliyor?Varyantlar sonrası yeni aşı mı geliyor?07 Eylül 2021
SİNOVAC YANLIŞ TERCİH MİYDİ? SİNOVAC YANLIŞ TERCİH MİYDİ? 09 Eylül 2021
Isparta Haber: 81 ile yazı gönderildi kamuda PCR Testi nasıl olacak?Isparta Haber: 81 ile yazı gönderildi kamuda PCR Testi nasıl olacak?09 Eylül 2021
Milyonları ilgilendiriyor! SGK'dan son dakika kıdem tazminatı açıklaması!Milyonları ilgilendiriyor! SGK'dan son dakika kıdem tazminatı açıklaması!06 Eylül 2021
ISPARTA'DA İŞ ELEMAN İLANI - İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT!ISPARTA'DA İŞ ELEMAN İLANI - İŞ ARAYANLAR BU HABERE DİKKAT!07 Eylül 2021
Noterlerde yeni dönem başlıyor...!Noterlerde yeni dönem başlıyor...!09 Eylül 2021
ISPARTA İŞKUR TYP DUYURUSUISPARTA İŞKUR TYP DUYURUSU08 Eylül 2021
Bohem Tarzın Rahatlığını İda Butik ile Keşfet!Bohem Tarzın Rahatlığını İda Butik ile Keşfet!08 Eylül 2021
Isparta Daha Yeşil Bir Üniversiteye Kavuşacak!Isparta Daha Yeşil Bir Üniversiteye Kavuşacak!10 Eylül 2021