ZEYNEP'İN YÖRESİNDE ORGANİZASYONLARINIZ İÇİN ERKEN RANDEVU FIRSATI

YÖRESEL LEZZETLER EŞLİĞİNDE RÜYA GİBİ BİR YER

Anadolu'ya özgü

harmanlayarak sizlere zengin bir menü sunuyor.

EV USULÜ PİŞİYOR! SICACIK SERVİS EDİLİYOR!

tek başına nefis bir doyurucu yiyecek olarak kabul edilir.

Özellikle bu muhteşem

tatmayan kalmasın diye; Kuyruğu Sulu ve Gözleme çeşitlerini Zeynep'in Yöresi'nde günün her saatinde bulmak mümkün!

Sipariş verdiğinizde börek veya gözlemeler hemen orada yapılıyor. Böylelikle sıcacık taze bir servis sunulmuş oluyor. Tabiki ürünlerde hazır yufka yerine el açması yufla kullanılıyor. Peynirli, Ispanaklı, Patatesli, Kabaklı gözleme ve börek çeşitleri ile Zeynep'in Yöresi Isparta'da fark yaratıyor. Mutlaka deneyin...!

ORGANİZASYONLAR BURADA DAHA NEŞELİ VE DAHA EKONOMİK FİYATLARA

Gününüzde unutulmaz anılar biriktirebilmek için mekân seçimini doğru yapmak çok önemli.

Bir çok vatandaş devasa bir düğün salonu yerine düğün, Nişan, Kına, Söz, Doğum Günü, Toplantı gibi özel organizasyonlarını yapmak için şirin küçük bir yer tercih ediyor. Hem gürültüsü az hem de düğün salonlarına göre daha ekonomik...!

Mutfak ve salonun aynı yerde olmasıda artı bir özellik. Servisler gecikmeden size hemen ulaşıyor.

Muhteşem dekorasyonları ve dost canlısı personeli ile Zeynep'in Yöresi sizlere unutulmaz bir organizasyon vadediyor.

Adres:

Rezervasyon Telefon Numarası

Ersin Bey:



































































Yapacağınız etkinlik yada organizasyonlar;( Düğün,Nişan,Kına, Doğum Günü, Mezuniyet, Yemekli Toplantılar... vb.) için hafta sonu mu? hafta içi mi? yapacağınıza, kaç kişiyi davet edeceğinize ve ekstra konseptlere; ne kadar harcayacağınıza göre fiyatlar değişecektir. Organizasyon tarihi belirlendikten sonradiyerek randevunuzu ertelemeyin...! Unutmayın, organizasyon tarihiniz yaklaştıkça istediğiniz bir günde randevu bulabilmeniz de zorlaşır.Ve her detaya sizin yetişebilmeniz de çok zor. Zaten yeterince hazırlıkla uğraşacaksınız, bir de masaların süslemesiyle, dekorasyonuyla, yiyecek, içecek, müzik gibi işlerle vakit harcarsanız vay halinize...!yapacağınız bir kutama programı olsun. bir düğün organizasyonu olsun size ihtiyacınıza göre paket seçeneği sunar.Üstelik ileri bir tarihe önceden rezarvasyon yaptırdığınız için anlaştığınız