Yapacağınız etkinlik yada organizasyonlar;( Düğün,Nişan,Kına, Doğum Günü, Mezuniyet, Yemekli Toplantılar... vb.) için hafta sonu mu? hafta içi mi? yapacağınıza, kaç kişiyi davet edeceğinize ve ekstra konseptlere; ne kadar harcayacağınıza göre fiyatlar değişecektir. Organizasyon tarihi belirlendikten sonra "Nasıl olsa daha çok vaktim var." diyerek randevunuzu ertelemeyin...! Unutmayın, organizasyon tarihiniz yaklaştıkça istediğiniz bir günde randevu bulabilmeniz de zorlaşır.
Isparta'da erken rezervasyonlarınız için indirimli fiyatlar sunan işletmelerden birisi de Zeynep'in Yöresi.
Zeynep'in Yöresi'yle bir anlaşmaya vardığınızda: Her hangi bir süsleme ve dekorasyon firması gibi farklı dışarıdan firmalar ile görüşmek zorunda kalmazsınız. Ve her detaya sizin yetişebilmeniz de çok zor. Zaten yeterince hazırlıkla uğraşacaksınız, bir de masaların süslemesiyle, dekorasyonuyla, yiyecek, içecek, müzik gibi işlerle vakit harcarsanız vay halinize...!
Zeynep'in Yöresi: yapacağınız bir kutama programı olsun. bir düğün organizasyonu olsun size ihtiyacınıza göre paket seçeneği sunar.
Üstelik ileri bir tarihe önceden rezarvasyon yaptırdığınız için anlaştığınız fiyat asla değişmez!
Haberin detaylarına göz attığınızda bu işletmede yapılan hizmetleri daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz...
YÖRESEL LEZZETLER EŞLİĞİNDE RÜYA GİBİ BİR YER
Isparta'da yöresel börek ve gözleme çeşitleri ile öne çıkan Zeynep'in Yöresi aynı zamanda organizasyonlarınıza da ev sahipliği yapıyor. Zeynep'in Yöresi efsane bir düğün organizasyonu eşliğinde sizi yöresel mutfak lezzetleri ile de buluşturuyor.
Meşhur Kuyruğu Sulu böreğinden gözleme çeşitlerine , Banak, kabune, serpme kahvaltıya kadar onlarca Anadolu'ya özgü lezzetleri harmanlayarak sizlere zengin bir menü sunuyor.
EV USULÜ PİŞİYOR! SICACIK SERVİS EDİLİYOR!
Gözleme tek başına nefis bir doyurucu yiyecek olarak kabul edilir.
Özellikle bu muhteşem lezzeti tatmayan kalmasın diye; Kuyruğu Sulu ve Gözleme çeşitlerini Zeynep'in Yöresi'nde günün her saatinde bulmak mümkün!
Sipariş verdiğinizde börek veya gözlemeler hemen orada yapılıyor. Böylelikle sıcacık taze bir servis sunulmuş oluyor. Tabiki ürünlerde hazır yufka yerine el açması yufla kullanılıyor. Peynirli, Ispanaklı, Patatesli, Kabaklı gözleme ve börek çeşitleri ile Zeynep'in Yöresi Isparta'da fark yaratıyor. Mutlaka deneyin...!
ORGANİZASYONLAR BURADA DAHA NEŞELİ VE DAHA EKONOMİK FİYATLARA
Gününüzde unutulmaz anılar biriktirebilmek için mekân seçimini doğru yapmak çok önemli.
Bir çok vatandaş devasa bir düğün salonu yerine düğün, Nişan, Kına, Söz, Doğum Günü, Toplantı gibi özel organizasyonlarını yapmak için şirin küçük bir yer tercih ediyor. Hem gürültüsü az hem de düğün salonlarına göre daha ekonomik...!
Mutfak ve salonun aynı yerde olmasıda artı bir özellik. Servisler gecikmeden size hemen ulaşıyor.
Muhteşem dekorasyonları ve dost canlısı personeli ile Zeynep'in Yöresi sizlere unutulmaz bir organizasyon vadediyor.
Adres: Halife Sultan mahallesi 3424. Sokak No:2
Rezervasyon Telefon Numarası
Ersin Bey: 0 507 734 16 18
İŞTE ISPARTA'NIN GÖZLEME MERKEZİ - OTANTİK ATMOSFERİYLE GECE GÜNDÜZ GELEBİLECEĞİNİZ LEZZET DOLU BİR YER...!
ZEYNEP'İN YÖRESİ'NDEN EN GÜNCEL KARELER...
Isparta'da organizasyon yapabileceğiniz güzel bir yer mi arıyorsunuz? O zaman Zeynep'in Yöresi için hemen bir rezervasyon yapın! İşte telefon numarası Tıkla Ara: +90 507 734 16 18