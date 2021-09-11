11 Eylül 2021 Cumartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.
Kanser için umut
Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in sahibi olduğu BioNTech'in geliştirdiği mRNA kokteyli, hücrelerin kanserle savaşan 4 molekül üretmesini sağladı. Fareler üzerinde yapılan denemelerde de kalın bağırsak ve cilt kanseri tümörlerini bastırdı.
İdlib’ten acı haber
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'te arama tarama faaliyetleri sonrasında yapılan saldırı sonucunda 2 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin ise yaralandığını duyurdu.
Rütbeler söküldü
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlem uygulamaya alındı. Karar, Genelkurmay Personel Başkanlığı tarafından mahkemeye iletildi.
E-Devlet’te yeni hizmet
İçişleri Bakanlığı, 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvurularının ebeveynleri tarafından e-Devlet Kapısında yapılmasına olanak sağladı.
Elektrikte doğalgaz etkisi
Doğal gaz ile elektrik üretiminin arttığını belirten Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler, elektrik faturalarının gaz maliyetlerindeki yükselişe bağlı arttığını ifade etti.
Hedef yıl sonu
Rize-Artvin Havalimanı'nın alt yapısı için yapılması planlanan 100 milyon ton dolgunun 97 milyon tonu tamamlandı. Rize Valisi Çeber, "Amacımız bu yıl sonunda tamamlanmış olarak havalimanımıza ilk uçağı indirmek" dedi.
Mendy hapiste
Manchester City'nin yıldız oyuncularından Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlaması ile karşı karşıyayken 24 Ocak 2022'de yargılama sürecini başlatacak duruşmaya kadar cezaevinde tutuklu kalacak.