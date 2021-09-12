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Isparta'da uzman kadrosu ve kaliteli duşakabinleri ile Gül Duş fark yaratıyor!

Isparta'da uzman kadrosu ve kaliteli duşakabinleri ile Gül Duş fark yaratıyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 12.09.2021 00:01
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Uzman kadrosu ve kaliteli hizmet ile 
GÜL DUŞ  FARK YARATIYOR!
Banyoların şıklığını belirleyen en önemli özelliklerden biri şüphesiz duşakabinlerdir. Banyolarını yenilemek isteyenler için uzman kadrosu ve kaliteli hizmetiyle Gül Duş fark yaratıyor. Uygun fiyat ve üstün kalitesi ile hizmet veren Gül Duş, Eski sanayi mahallesi, 131. Cd. No:29
adresinde.

 Kalitesi ve geniş ürün yelpazesi ile her zevke hitap ediyorlar
Banyo dekorasyonunun en önemli parçalarından olan duşakabin seçimi için en doğru adres olan Gül Duş Isparta'da, kalitesi ve geniş ürün yelpazesi ile her zevke hitap etmeye devam ediyor. 12 yıllık uzman deneyimi ile her türlü banyoya uygun ölçüde duşakabin imalatı yapan Gül Duş uygun fiyatı ile de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Ölçüm alma,  imalat ve montajı kendileri yapıyorlar
 Yerinde yapılan keşif ve ölçü ile banyonuzun metre karesine uyan en uygun modeli size sunan Gül Duş aynı zamanda size en uygun seçimi yapmanızı sağlıyor. Süleyman Eroğlu Yönetiminde 12 yıldır başarılı bir şekilde hizmet veren Gül Duş geniş hizmet ağı ile başarılı bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Her ölçü ve modelde duşakabin üretimi yaptıklarını ve geniş ürün yelpazesi ile her zevke hitap ettiklerini belirten İşletme Sahibi Süleyman Eroğlu “Her bütçeye ve her banyoya uygun duşa kabinlerimiz mevcuttur. Ölçüm alma,  imalat ve montajı kendimiz yaptığımız için şu anda piyasa da en uygun duşakabin bizde diyebiliriz. 12 yıllık deneyimimiz ile yerinde keşif yaptığımız ve ölçü aldığımız müşterilerimize en uygun duşakabini yapmaya çalışıyoruz. Bazen müşterilerimizi talep ettiği modeller banyolarına uymayacağı için kendilerini uyarıyoruz ve en uygun modeli tavsiye ediyoruz.” Dedi.

Duşakabin seçiminde banyonun büyüklüğü ve şeklinin çok önemli olduğunu belirten Süleyman Eroğlu, “Küçük banyolar için büyük duşa kabinler hem dekorasyon hem de banyo kullanımı açısından hata olacaktır. Duşakabin seçimi için banyonuzun geometrik şekli ve alanının büyüklüğü çok önemlidir. Küçük banyolar için şeffaf malzemelerden üretilmiş kare duşa kabinler daha geniş bir görünüm sağlamaktadır. Büyük banyolarda ise dikdörtgen şekilli ve desenli duşa kabinler dekoratif açıdan daha doğru bir tercih olacaktır. Duşakabin yaptırmayı düşünenlerin bu konuda çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Malzeme kalitesi tüm duşakabin parçalarında birinci sınıf olsa da iyi bir işçilik ile birleştirilmeyen malzemeler istenilen kaliteyi yansıtamayacaktır. Bu nedenle duşakabin yaptırmadan önce doğru araştırma yapmaları ve güvenilir kişilerden referans almalarını tavsiye ediyoruz.” Dedi.

DİĞER HİZMETLER
  • ​Küvet
  • Jakuzi
  • Plise Sineklik
  • Akerdeon Kapı
İLETİŞİM
Eski sanayi mahallesi, 131. Cd. No:29 Merkez/Isparta
Telefon 0 546 868 51 57
 
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Isparta'da uzman kadrosu ve kaliteli duşakabinleri ile Gül Duş fark yaratıyor!
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