ORGANİK BEBEK ÜRÜNLERİ KİTİKATE ISPARTA MAĞAZASINDA - ANNE SEVGİSİ KADAR SAF!

Bebeklerin hassas cildi için yüzde 100 organik pamuk kumaştan hazırlanan ürünler Isparta'da Kitikate'de...

Yeni ebeveynler, doğal olarak çocuğunuz için en iyisini istersiniz.

Bebeğinizin sağlığı ve konforu için tamamen organik olarak üretilen hastane çıkışları, bodyler, pantolonlar, sweatler, elbiseler, tulumlar, ikili takımlar, havlular ve çok daha fazlası Kitikate Isparta Mağazasına sizi bekliyor.



Ebeveynler olarak bebeğiniz için en iyisi % 100 organik pamuktan yapılmış süper yumuşak tulumlardan daha iyi bir şey yoktur. Isparta'da bulunan Kitikate mağazasına girdiğinizde, çok çeşitli sürdürülebilir, organik bebek ve çocuk kıyafetleri keşfedeceksiniz. Çalışanlar doğru kıyafeti veya hediyeyi bulmanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyar.

Mükemmel annelik hediyesi veya yeni doğan bebek için ilk kıyafet arayanlar ve 6 yaşına kadar olan küçük çocuklar için de pek çok alternatif var.



%100 ORGANİK

Kitikate Bebek ve çocuk giysileri Global Organik Tekstil Standardı (GOTS) CU84765 nolu sertifikası taşıyor.





GENİŞ VE UYGUN FİYATLI KOLEKSİYON

Geniş koleksiyon, yumuşak renklerde neşeli modellere sahip erkek ve kız çocuk kıyafetlerinin yanı sıra ayakkabı, aksesuar, yastık, yorgan, nevresim gibi tekstil ürünleri ve hediyelik eşyalardan oluşuyor, aynı zamanda yumuşak pastel tonlarda klasik takımlar da var. Herkes için bir şey var.

Kitikate koleksiyonu yüksek kalitededir. Dünya çapında 67'den fazla kitikate mağazası var ve Isparta'da bir ilk!

Kitikate ürünleri ve güncel ürün paylaşımnları için Kitakate Isparta Mağazası instagram sayfasını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Kitikate Isparta instagram sayfası: kitikate_isparta/

ADRES - TELEFON

Yayla mh. 130. Cadde

No:9/11 ISPARTA

0 (246) 222 22 22



Kitikate GOTS Sertifikalı Organik Bebek Giyim Markasıdır.

Organik olduğumuzu GOTS web sitesinden CU84765 numarası ile sorgulayabilirsiniz.