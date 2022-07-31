Haftalık (18-24 Temmuz) Kovid-19 tablosu açıklandı: Vaka patlaması yaşanıyor

Haftalık Kovid-19 tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

YÜZDE 212 ARTIŞ

11-17 TEMMUZ 2022 KOVİD-19 VAKA TABLOSU

TOPLAM VEFAT 100 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye'de 18-24 Temmuz haftasında 365 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, 157 kişi yaşamını yitirdi. Salgında günlük ortalama vaka sayısı 50 bini aştı. Son bir haftada günlük ortalama can kaybı sayısı ise 22 oldu.18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424'e yükseldi. Bu süreçte Kovid-19 sebebiyle 157 kişi hayatını kaybetti, 265 bin 962 kişi ise iyileşti.Günlük ortalama vaka sayısı 52 bin 203 olurken, aktif vaka sayısı bir önceki haftaya göre 99 bin 305 arttı.Vaka sayıları bir önceki haftaya göre yüzde 61, iki hafta öncesine göre ise yüzde 212 arttı.Bundan önce 11-17 Temmuz'da açıklanan tabloda; 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıkmış, 96 kişi hayatını kaybetmişti. 124 bin 732 kişi de sağlığına kavuşmuştu.4-10 Temmuz arasında ise 117 bin 95 vaka tespit edilmişti.Tabloda yer alan verilere göre, Kovid-19 salgınının başından beri Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 kişi virüse yakalanırken, 99 bin 341 vatandaşımız ise Kovid-19 sebebiyle vefat etti.