Isparta'da Çeşitli Suçlara Karışan 44 Şahıs Yakalandı

"Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Mahallelerde Gerçekleştirilen 1237 Şok Uygulamada Çeşitli Suçlara Karışan 44 Şahsı Yakaladı"

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından gerçekleştirilen son 1237 şok uygulamada 13372 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan operasyonlarda elde edilen sonuçlara göre:

Değişik suçlardan aranma kaydı bulunan 44 şahıs yakalanarak adli birimlere sevk edilmiştir. Bu şahıslar arasında, 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.T., 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ö., ve 4 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan L.T. de bulunmaktadır.Ekiplerimiz, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.