Elektrikli ve Hibrit Seçenekleriyle Yenilenen Opel Grandland, Isparta’da Yoğun İlgi Görüyor

2025 yılında yenilenen Opel Grandland, elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle Türkiye’de satışa sunuldu. Isparta’nın önde gelen otomobil firmalarından Opel Mutsan, yılın ilk iki ayında 50 adet Opel Grandland satarak büyük bir başarıya imza attı.

Isparta’da Opel Grandland’a Büyük İlgi

Opel Mutsan Satış Müdürü Gökhan Kahraman, yaptığı açıklamada, 2017 yılından bu yana Opel Grandland’ın 500 adedin üzerinde satıldığını belirtti. Yenilenen modelin hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sunulduğunu vurgulayan Kahraman, aracın 1.800.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktığını söyledi.

Elektrikli Grandland: 623 KM Menzil

Elektrikli Opel Grandland, şehir içi 623 km menzil sunarak çevreci ve ekonomik sürüş avantajı sağlıyor. Opel Mutsan’da satışa sunulmasının ardından Isparta halkından büyük ilgi gören model, Ocak ve Şubat aylarında 50 adetlik satış başarısına ulaştı.

Test Sürüşü İçin Showroom’a Davet

Opel Grandland’ın hibrit ve elektrikli versiyonlarını test etmek isteyen müşteriler, Opel Mutsan Showroom’a davet ediliyor.

Gökhan Kahraman, “İlk iki ayda gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Opel Mutsan ailesi olarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.” dedi.