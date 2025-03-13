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Başkan Başdeğirmen’in İsmi Kullanılarak Yapılan Bağış Taleplerine Dikkat!

Başkan Başdeğirmen’in İsmi Kullanılarak Yapılan Bağış Taleplerine Dikkat!
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Başkan Başdeğirmen’in İsmi Kullanılarak Yapılan Bağış Taleplerine Dikkat!

Isparta Belediyesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in adı kullanılarak iş insanları, esnaf ve vatandaşlardan bağış adı altında maddi yardım talep edildiğini belirterek kamuoyunu uyardı.

Ne oldu?

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in adını kullanarak vatandaşlardan ve iş insanlarından bağış adı altında maddi yardım talebinde bulundu. Yardımın, 16 yaşındaki DMD kas hastası Görkem Efe için toplandığı öne sürüldü.

Kim uyardı?

Isparta Belediyesi tarafından yapılan basın açıklamasında, bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Nerede ve nasıl gerçekleşti?

Sahte bağış kampanyası, Isparta genelinde çeşitli iş insanları, esnaf ve vatandaşlara ulaşılarak gerçekleştirildi. Dolandırıcılar, farklı hesap numaraları vererek elden ya da özel hesaplara para transferi yapılmasını talep etti.

Ne yapılmalı?

Isparta Belediyesi, resmi bağış hesabı dışında hiçbir yerden yardım toplanmadığını belirterek vatandaşları uyardı. Resmi bağışlar yalnızca Valilik onaylı TR78 0001 2009 5450 0001 1238 94 IBAN numaralı Türk Lirası hesabı üzerinden yapılabilmektedir.

Yetkililer ne dedi?

Belediye yetkilileri, Başkan Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları ve belediye yönetiminin kesinlikle elden ya da farklı bir hesap üzerinden bağış talebinde bulunmadığını açıkladı. Ayrıca, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ve şüpheli durumların yetkililere bildirilmesini istedi.

Isparta Belediyesi, halkın bu tür sahtekârlıklara karşı duyarlı olmasını ve sadece resmi hesaplar üzerinden işlem yapmasını önemle duyurur.

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