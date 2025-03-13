Isparta TOBB Meslek Lisesi Öğrencileri Üretim Yaparak Gelir Elde Ediyor

Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eğitim aldıkları alanda üretime geçerek hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor. Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, çamaşır suyu, sıvı sabun, cam temizleyici ve yüzey temizleyici gibi dört farklı temizlik ürününü seri üretime başladı.

Öğrenciler Hem Öğreniyor Hem Üretiyor

Öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe dökerek kimya alanındaki becerilerini geliştirirken, ürettikleri temizlik ürünlerinin satışından gelir elde ediyor. Bu süreç, hem mesleki eğitimin güçlenmesine hem de öğrencilerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor.

Üretim Süreci ve Ziyaretler

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Başkan Yardımcısı Şakir Uygun, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Demirel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Tekin ve Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı, Isparta TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Eğitimde Uygulamalı Model

Okulda elektrik-elektronik teknolojisi, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, kimya teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi gibi birçok alanda eğitim veriliyor. Toplamda 272 öğrenciye eğitim sunan okul, teorik ve uygulamalı eğitim modelini bir arada sürdürüyor.

Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencileri, temizlik ürünlerinin üretimini özel tekniklerle yaparak, ürünleri özenle şişelere doldurup etiketleyerek satışa hazır hale getiriyor.

ITSO Başkanı Metin Çelik: “Öğrencilerimizin Yanındayız”

ITSO Başkanı Metin Çelik, yapılan çalışmaları takdir ederek öğrencilerin donanımlı bireyler olarak mezun olmalarının kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Okula 100 öğrenci kapasiteli bir yurt kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çelik, “Öğrencilerimizin en iyi eğitimi alabilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz.” dedi.

Elde Edilen Gelir Öğrencilere Dağıtılacak

Okul Müdürü Resul Solak, üretim sürecinin öğrencilere iş hayatına hazırlık fırsatı sunduğunu belirtti. Devlet kurumları ve özel sektör temsilcilerinin temizlik ürünü taleplerini okuldan karşılayabileceğini söyleyen Solak, elde edilen gelirin yüzde 30’unun öğrencilere pay edileceğini açıkladı.

Önümüzdeki süreçte üretim çeşitliliğinin artırılması ve daha fazla ürünün piyasaya sunulması hedefleniyor.