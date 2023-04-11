Isparta'da 4-6 Yaş Kur'an Kursu Minikleri Taçlandı

Minikler Dualarıyla İstiklal Marşı'nı Okudu, Taçlarını Taktı

Eğirdir'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerine Madalya ve Taç Töreni

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde müftülük bünyesinde 4-6 yaş Kur'an kurslarına katılan miniklere taç takıldı. Eğirdir Müftülüğü'ne bağlı Merve 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen törene Kaymakam Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı. Miniklerin dualarını, gösterilerini ve İstiklal Marşı'nı okumalarını içeren törende, Kaymakam Çelik ve Başkan Gök, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberleyen miniklere madalya takarken, Kur'an-ı Kerim'e geçen miniklere de taç takıldı. İlçe Müftüsü Eroğlu ise yaptığı konuşmada, 4-6 yaş Kur'an kurslarının önemine dikkat çekti ve çocukluk dönemi din eğitiminin her geçen gün daha ileri seviyeye taşınması gerektiğini vurguladı.