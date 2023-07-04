ÖNLEM ALINMAZSA EĞİRDİR GÖLÜ YOK OLACAK
Eğirdir Gölü ve havzasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olmasını CHP TBMM gündemine taşıdı. CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı konuyla ilgili olarak Meclis Başkanlığına bir araştırma önergesi verdi.
Halıcı, araştırma önergesinde gölün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmiş olduğunu belirterek “Eğirdir Gölü alanı içerisinde Cumhurbaşkanlığınca 05.01.2021 tarih ve 3357 sayılı kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan”ın ilan ve tescili yapılarak 06.01.2021 tarih ve 31356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bunun sonucunda da Eğirdir Gölü Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı statülerine kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.
Yalım Halıcının araştırma önergesinde öne çıkanlar şu şekilde;
EĞİRDİR GÖLÜ HAYATİ BİR ÖNEME SAHİP
“Eğirdir Gölü, Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su kaynağı ve doğal içme suyu olması; Göller Bölgesi’nde içme suyu, kullanma suyu ve tarım sulamasında kullanılması nedenleriyle stratejik ve hayati bir öneme sahiptir. Eğirdir Gölü ve bölgesi çeşitli ve zengin bir coğrafyaya sahiptir. Bununla birlikte turizm bölgesi olarak endemik bitki ve kuş gözlemciliği, foto safari, doğa yürüyüşü, dağcılık, yamaç paraşütçülüğü, su sporları, yayla, kamp-karavan da yapılabilmektedir. Hem doğal güzelliğiyle hem de içerisindeki çeşitliliğiyle bu derece önemli, verimli ve değerli havza; kontrolsüz ve bilinçsiz olarak tarım arazilerinde vahşi sulama yapılması, denetimsiz olarak açık kanallarla kilometrelerce uzaklığa su taşınması, havzayı besleyen akarsu, dere, çay ve yüzey sularının önüne çok sayıda gölet, baraj ve HES yapılması sebebiyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmaktadır.”
TEDBİRLER ALINMAZSA GÖL VE HAVZA YOK OLACAK
“İklim değişikliğiyle beraber hızlıca ve gözle görülür derecede değişen doğa şartları ile birlikte alınması gereken önlemler ve atılması gereken acil adımlar mutlaka tüm kamu yapılanmalarının ve siyaset kurumunun gündeminde yer almalıdır. Gerekli tedbirler biran önce alınmazsa Eğirdir Gölü ve havzası yok olacak. Üç milyon yıl önce oluştuğu kabul edilen, tektonik göl olan doğa harikası Eğirdir Gölü'nün ve havzasının yaşatılması; gelecek nesillere aktarılması ve insanlık mirasına bırakılması siyaset üzeri bir konu olup; TBMM’nin de Anayasal ve çalışma sorumluluğunun içinde yer almaktadır. Bununla birlikte tarafı olduğumuz Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi gereğince de gölü ve havzayı korumak başta kendi vatandaşlarımız olmak üzere de insanlığa karşı olan borcumuzdur”