Halıcı, araştırma önergesinde gölün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmiş olduğunu belirterek “Eğirdir Gölü alanı içerisinde Cumhurbaşkanlığınca 05.01.2021 tarih ve 3357 sayılı kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan”ın ilan ve tescili yapılarak 06.01.2021 tarih ve 31356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bunun sonucunda da Eğirdir Gölü Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı statülerine kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.

Halıcı, araştırma önergesinde gölün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ‘Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı’ ve ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmiş olduğunu belirterek “Eğirdir Gölü alanı içerisinde Cumhurbaşkanlığınca 05.01.2021 tarih ve 3357 sayılı kararı ile Kesin Korunacak Hassas Alan”ın ilan ve tescili yapılarak 06.01.2021 tarih ve 31356 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bunun sonucunda da Eğirdir Gölü Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı statülerine kavuşmuştur” ifadelerini kullandı.