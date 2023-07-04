Almanya’ya tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı



Isparta, 1-30 Haziran 2023 tarihleri arasında ağırlıklı olarak yaş sebze ve meyve başta olmak üzere 21 milyon 451 bin 65 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Bu değer tüm zamanların en yüksek ihracat sayısı oldu.



-İtalya, İspanya, ABD ve Rusya ihracatı sürekli artıyor

Isparta İtalya’ya 3 milyon 582 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) Isparta’nın Haziran 2023 dönemi ihracatı 5,2 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ABD’ye ihracat ise 30 milyon dolar bandına yaklaştı.

Isparta’nın İspanya’ya ihracatı ise bu dönem 3 milyon dolar seviyesini de geçti.

Fransa’ya ihracat ise 1,2 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

Rusya’ya Isparta’nın ihracatı 2 milyon 993 bin dolar oldu. Yılın ilk yarısında Rusya’ya ihracat 13,2 milyon dolar şeklinde hesaplandı.



Ülke Hz.'23 Oca.-Hz.'23



ABD 5.280,70 29.724,28

ALMANYA 21.451,65 27.549,85

ANTALYA SERBEST B. 1.119,92 6.340,60

AVUSTRALYA 323,12 1.285,48

AVUSTURYA 2.954,84 5.261,35

BİRLEŞİK KRALLIK 1.476,64 6.555,07

ÇİN 3.879,30 15.407,32

FRANSA 1.207,63 8.288,10

İSPANYA 3.009,24 13.869,13

İSRAİL 197,45 1.963,51

İSVEÇ 577,85 1.884,31

İTALYA 3.582,80 8.365,76

KKTC 104,63 601,96

MISIR 152,72 245,61

NORVEÇ 145,91 351,38

POLONYA 498,56 2.332,14

RUSYA FEDERASYONU 2.993,67 13.248,10

TÜRKMENİSTAN 707,13 3.262,06

UKRAYNA 12,85 519,22

YUNANİSTAN 104,50 757,44



TOPLAM 56.645,29 220.280,78

