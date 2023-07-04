İstanbul Polisi, Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu olan 'Kara Mamba'yı Isparta'da yakaladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bir operasyon kapsamında harekete geçerek, kırmızı bültenle aranan suçlu İsaac Bignan'ı Isparta'da gözaltına aldı. Bignan'ın, kaçış planları yaparken yakalanmasıyla birlikte operasyon başarıyla tamamlandı. İstanbul polisinin bu önemli başarısı, uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadeledeki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.