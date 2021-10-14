ONKOLOJİ KONSEYİMİZ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Isparta Şehir Hastanesi

Hastanemiz polikliniklerinde tetkik ve muayenesi yapılıp kanser tanısı almış hastaların değerlendirilerek medikal ve cerrahi tedavilerinin karara bağlandığı, Onkoloji Konseyimiz Başhekim yardımcımız Dr. Serhat KÜÇÜKCOŞKUN başkanlığında toplanarak , Cerrahi Onkoloji Uzmanımız Dr. Akay EDİZSOY, Medikal Onkoloji Uzmanımız Dr. Semih AKIN,Radyoloji Uzmanımız Dr. Meltem Aygül ERYİĞİT, Patoloji Uzmanımız Dr. Perihan UDUL, Genel Cerrahi Uzmanımız Dr. Enes Malik ÜÇKAN ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Yasemin BÜYÜKSES in katılımlarıyla belirli periyodlarla toplanarak hasta değerlendirmesi yapmaya devam ediyor.