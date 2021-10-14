Gül Çocukları Derneği Vali Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret etti.

Eğirdir ilçemizde 15-18 yaş arasındaki öğrenciler tarafından kurulan dernek, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini desteklemenin yanı sıra bağımlılıklarla mücadele ederek topluma hizmet etmeyi amaçlıyor.12-18 yaş arasında öğrencilerin üye olabildikleri derneğin çalışmaları hakkında Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Dernek Başkanı Edanur Yüceer’den bilgiler alan Vali Seymenoğlu gençlerden oluşan derneğin kuruluş amacının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek dernek kuruluşunda yer alan tüm öğrencileri tebrik etti.Türkiye’de kurulan 15. Çocuk derneği olduklarını ifade eden Başkan Yüceer ise görüşmeye gelmeden önce Isparta’da dün gösterime giren Akif filmini izlediklerini söyleyerek film için sağlanan biletler ve dernek çalışmalarına verdiği katkıdan dolayı Vali Seymenoğlu’na teşekkür etti.