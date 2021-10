*EĞİRDİR'DE 2.500 ÖĞRENCİYE 'HOŞGELDİN KONSERİ'

Eğirdir İlçesinde yüksek öğrenim gören toplamda 2.500 öğrenci için Eğirdir Belediyesi 'Eğirdir'e Hoşgeldin' konseri tertip etti. Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ISÜBU Rektörü İbrahim Diler, öğretim görevlileri ve çok sayıda davetlinin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı konuşmada; 'Sayın Kaymakamım, Sayın Rektör Hocam, Eğitim kadromuzun değerli hocaları, değerli öğrencilerimiz. Hem dünyamız, hem Türkiye'miz bu pandemi sürecini yaşayarak gidiyoruz. 2 yıldır örgün eğitimde sıkıntılarımız oldu, ama şükür ki bugün hep beraberiz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz ve geleceği emanet edeceğimiz siz gençler için tüm devlet kurumlarımız, kaymakamlığımız, belediyemiz SDÜ'müz, ISUBÜ'müz ve tüm kadrosu ve bunun yanında aileleriniz sizlerin geleceği için elinden gelen gayreti göstermekteler. Şuna inanabilirsiniz ki bugün Eğirdir'de yüksek öğretime başlayan ve devam eden öğrencilerimiz Eğirdir'e emanettir. Her türlü eğitim alanında, sosyal alanda tüm kurumlarımız sizlerin daha iyi daha kaliteli eğitimi almanız için elinden gelen gayreti göstermektedir. Eğirdir'i kendi eviniz gibi görmenizi belirterek dedik ki 'EĞİRDİR'E HOŞGELDİNİZ'. Bekliyoruz ki geleceğin Cumhurbaşkanı, geleceğin Kaymakamı, rektörleri her türlü daire müdürleri bu gençlerimizin içinde yetişecek ve bu ülkenin yönetiminde sizler yer alacaksınız. Biz sizin samimiyetinizden, gayretinizden hiç şüphesi yok. İlçemize hoş geldiniz diyor hepinize başarılar diliyorum.' dedi.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim DİLER yaptığı konuşmada; 'Eğirdir bizim ilk göz ağrısı olan ilçelerimizden birisi, kadim şehrimiz, Selçuklulardan, Hamidoğullarından gelmiş dünyada eşi benzeri bulunmayan en güzel doğal güzelliklere sahip ilçelerimizden birisi şu güzelliği Akpınar Seyir Tepesinden izlerseniz neler söylemek istediğimi anlarsınız. Ben bu güzelliği başka bir yerde görmedim, bu güzelliğin kıymetini bilmemiz lazım. 2.500 öğrencimizle Eğirdir'de akademik anlamda hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Camdan cana eğitim candan cana gibi olmuyor, şu sıkıntılı günlerden sonra gönülden gönüle sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Milli manevi değerler içerisinde Ülkemize ve Türk gençliğine yakışır eğitim alacaksınız, hepinize iyi eğlenceler diliyorum, ifadelerini kullandı.Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ise yaptığı konuşmada; 'Bu soğuk günde bu güzel müzik topluluğumuzun sizlere sunacağı müzik eşliğinde bu günü hep beraber ısıtacağız inşallah. Isparta'mızın misafir odası olan Eğirdir'imize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben ümit ediyorum ki Eğirdir'de başarılı bir dönem geçireceksiniz. Eğitim hayatınız çok başarılı geçecek, Eğirdir'den ayrılırken burayı gerçekten güzel hatıralarla yadedeceksiniz, gönül dünyanızda güzel bir yer bırakacağını düşünüyorum, hepinize çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum sevgili gençler. Belediyemize bu organizasyonu düzenlediği için teşekkür ediyorum. Ayrıca sayın rektörümüze ve rock topluluğumuza ve grup sekizbeş'ede ayrıca teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.Konser sonrası Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK SDÜ Rock Topluluğu üyeleri ile grup Sekizbeş'e teşekkür etti. gecenin geç saatlerine kadar gönüllerince eğlenen öğrenciler Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'e kendilerine sahip çıktığı ve her türlü desteği sağladığı için teşekkür ettiler.Gün boyu Eğirdir'de okuyan üniversite öğrencilerine ücretsiz elektrikli tekne turu ve yemek ikramıda program çerçevesinde gerçekleşti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)