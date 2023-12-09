ÖNEMLİ ASAYİŞ DUYURUSU: MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OLAYI ÇÖZÜLDÜ

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Doğancı Mahallesinde 4 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak başarılı bir operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 48 saatlik kapsamlı kamera görüntüsü incelemesi sonucunda, çalıntı motosikleti tespit ederek 40.000 TL değerindeki aracı sahibine teslim etmiştir.Olayın şüphelisi olduğu belirlenen A.Y. isimli şahıs, başarılı bir operasyonla yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli A.Y., sevk edildiği Adli Makamlarca TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir.Isparta Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam etmekte olup, bu tür olaylara karşı etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.