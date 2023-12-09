İYİ PARTI TEŞKILATINDAN AHMET TURAL'A TAM DESTEK

İYİ PARTI TEŞKILATINDAN AHMET TURAL'A TAM DESTEK
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İYİ PARTI TEŞKILATINDAN AHMET TURAL'A TAM DESTEK
Isparta’da büyük bir coşkuyla karşılanan İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, partisinin teşkilatları tarafından büyük bir sevgi ve destekle karşılandı. İYİ Parti İl Başkanı, Merkez İlçe Başkanı, Kadın Politikaları ve Gençlik Kolları Başkanı ile yönetimleri, Tural'ı karşılama töreninde bir araya gelerek birlik mesajı verdiler.
KONVOY VE KARŞILAMA TÖRENİ
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ahmet Tural, Ankara dönüşü Isparta’da yoğun bir kalabalık tarafından sevgi seliyle karşılandı. SDÜ Kampüsü önünde düzenlenen karşılama törenine, İYİ Parti İl Başkanı Dr. İbrahim Tekeli, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Börekçi, Uluborlu Belediye Başkanı Aziz Tuna, Kadın Politikaları Bakanı Gülay Gönbe, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Günaydın, ilçe başkanları, meclis üyeleri, parti yönetimi, esnaf teşkilatı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
TEŞKİLATIN TAM DESTEĞİ
Parti binasında düzenlenen konuşmada Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Börekçi, “Bugün Ispartamızda İYİ Partinin yerel yönetimlerde başarı sağlaması için buradayız. Sayın Başkanıma başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullanırken, İYİ Parti İl Başkanı Dr. İbrahim Tekeli ise, “Bugün itibariyle seçim startını verdik. Bugün hem mübarek bir gün hem de bereket yağıyor. Sayın Başkanımız bereketiyle geldi. Ahmet Başkanla partimize bir heyecan geldi. Bu heyecanın sahaya yansıyacağını düşünüyoruz. Ahmet Başkanla 31 Martta Isparta inşallah İyi Belediyecilikle buluşacak. Tüm teşkilatlar olarak Ahmet Başkanımızın yanındayız ve gece gündüz hiç durmadan kendisiyle birlikte çalışıp bu seçimde zafere ulaşacağız” şeklinde konuştu.
BİRLİKTELİK MESAJI VE HEDEFLER
Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, konuşmasında birlik mesajı verirken, “Ispartamızı birlikte yönetmek, gelecek nesillere İYİ bir gelecek sunmak için şehrimizin ihtiyaç duyduğu dönüşümü sağlamak adına her zaman bir arada olacağız” ifadelerini kullandı. Tural, Isparta’nın hak ettiği hizmetlere kavuşması adına çalışma heyecanıyla dolu kadrolara sahip olduklarını ve bu kadroların kavgadan uzak, insana dokunan, sevgiyle süslenmiş hizmetler sunacaklarını belirtti. Başkan Tural, birlikte hareket edeceklerini vurgulayarak, “Asla ben yok. Her zaman biz diyeceğiz. Birlikteyiz diyeceğiz. Çünkü başarının yolu bir olmaktan geçer. Bir olarak, birlikteliğimizi sağlayarak, yapacaklarımızda çıtayı yüksek tutacak ve biz başardık diyeceğiz” dedi.
ISPARTA'NIN GÜR SESİNE KULAK VERME
Adaylık sürecinde partisinin teşkilatlarına ve Isparta halkına teşekkür eden Tural, “Isparta’nın gür sesine kulak vereceğiz. Gece gündüz demeden, yorulmadan, dinlenmeden, daha çok çalışacak. Isparta’nın o gür sesine kulak vereceğiz. Sözlerime burada son verirken Ispartamızı birlikte yönetmeyi, Hak’tan ve adaletten ayrılmamayı, Isparta’yı marka kentler hedefine birlikte taşımayı ilk sözümüz olarak veriyor, kıymetli hemşerilerime selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah mahcup etmesin inşallah. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.
 
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