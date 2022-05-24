Isparta’nın tanıtımına katkı sağlayacakMillet Bahçesinin yapımı devam ediyorBelediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim vaatleri arasında yer alan Tren Garı ve bölgesindeki 86 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Millet Bahçesinin yapımına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ aracılığıyla ihalesi yapılan Millet Bahçesinde çeşitli aktivite alanları, Isparta’ya özgü gül, lavanta ve Isparta halısının da tanıtıldığı bölümler bulunacak.Proje kapsamında gar içerisinde bulunan 3 adet tescilli bina restore edilerek, kafe, atölye merkezi ve gözlem binası olarak vatandaşların hizmetine sunulacak, ayrıca Millet Bahçesinin hemen karşı bölümünde de de 300 kişilik bir cami yapılıyor.Çalışmaları tüm hızıyla devam eden Millet Bahçesindeki çalışmaları yerinde inceleyen ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bölgenin cazibe merkezi haline dönüşeceğini söyledi.Seçim öncesi verdikleri vaatlerden birisinin de Isparta’ya Millet Bahçesi kazandırmak olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Millet Bahçesi yapılacak alanın 86 bin metrekareden oluştuğunu ve DDY’ye ait bir arazi olduğunu dile getirdi. Alan içerisinde tarihi yapıların bulunduğunu aktaran Başdeğirmen, “Bu alan yeşillikler içerisinde, biz buna 38 bin adet daha bitki dikeceğiz. Eski yapıların restorasyonu yapılacak. Kadınlarımız için atölyeler hazırlıyoruz. Millet Bahçesinde kafe olacak, dinlenme alanları koyuyoruz, çeşitli etkinlik alanları kuruyoruz. Kültürel ve el becerilerine yönelik yerler yapıyoruz, sergi alanları oluşturuyoruz. Yürüyüş yollarıyla, gül ve lavanta bahçeleri, çeşitli peyzaj alanlarımız olacak. Yine alan içerisindeki raylara bir vagon koyarak, kütüphane şekline getirerek okuma alanı oluşturuyoruz. Çocuk oyun alanları, kaykay pistleri koyarak eğlence alanı kuruyoruz. Millet Bahçemizi tüm vatandaşlarımızın beğeneceğini umuyorum. Projemiz içerisinde karşı bölümde bir de cami alanımız var. Onunda inşaatı başladı. Bu yıl içerisinde bitirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.Isparta’ya şehir dışından misafirlerin geldiğini hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yurt içi ve dışından ilimize misafirlerimiz geliyor. Bu misafirlerimize oluşturduğumuz değişik alanlarda vakit geçirmelerini sağlayacağız. Kirazlıdere’ye gelen bir misafirimiz memnuniyet içerisinde zamanını geçirebiliyor. Üzüm Çarşımızın ilk etap restorasyonunu tamamladık, ikinci etap inşaat çalışmaları devam ediyor. Damgacı Sokak Sokak Sağlıklaştırması ve restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Kirazlıdere ile Andık Deresi arasındaki bağlantı yolumuzu yapıyoruz. 2 kiliseyi aldık, birinin ihalesini yaptık, restorasyonuna başlıyoruz. Bunların hepsini topladığınızda, Millet Bahçesine gelen bir misafir, ayarladığımız 10 bin metrekarelik otopark alanına otobüsünü koyacak, ring araçlarıyla misafirlerimizi merkeze götüreceğiz. Bu projenin içerisinde bir de asansörlü yaya üst geçidi bulunuyor. Şehrimize gelen misafirlerimize hizmet edecek güzel bir alan oluşturacağız” görüşlerinde bulundu.