Ömer Şengöl, Eğirdir Belediye Başkanlığı İçin DP'den Adaylığını Açıkladı

Eski Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, geçmiş dönemlerde görev yaptığı kentte tekrar Belediye Başkanlığı için Demokrat Parti (DP) çatısı altında adaylığını açıkladı.

Şengöl, yaptığı açıklamada, Eğirdir'e daha önce hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirterek, şehrin kalkınması, sosyal yaşamın güçlenmesi ve çeşitli projelerle şehre katkıda bulunmayı hedeflediğini ifade etti.

Geçmiş dönemdeki performansı ve deneyimleriyle tanınan Şengöl, Demokrat Parti'den aday olma kararı alarak, kent sakinlerine daha iyi bir gelecek vaadiyle yola çıktığını vurguladı.

Ömer Şengöl'ün adaylık açıklaması, Eğirdir'deki siyasi gündemi etkileyerek, önümüzdeki dönemdeki yerel seçimler için rekabeti artırdı.