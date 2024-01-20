Başkan Selami KILINÇ'tan Eğitim Öğretim Yılı Açıklaması

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Selami KILINÇ'tan Eğitim Öğretim Yılı Açıklaması

Eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi üzerine, Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Selami KILINÇ, bir açıklama yaparak önemli görüşlere yer verdi. KILINÇ'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şunlar:

Eğitim Yılına Ara, Eğitim İçin Çalışmaya Devam: KILINÇ, öğrencilere ve eğitim çalışanlarına iyi ve güzel bir tatil diledi. Ayrıca ara tatil döneminin eksikliklerin gözden geçirilmesi için bir fırsat olduğunu vurguladı. Yeni Eğitim Felsefesi ve Müfredat Değişikliği: KILINÇ, millî bir ruh kazandırılması amacıyla müfredat değişikliği çalışmalarının başlatılmasını ve seçmeli dini derslerin dört yıllık dönemde en az bir kere seçilmesinin sağlanmasını önemli adımlar olarak gördü. Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Sonlandırılması: Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının sona erdirilmesi gerektiğini belirten KILINÇ, atamaların kadrolu yapılması çağrısında bulundu. Eğitimcilere Yönelik Şiddetin Önlenmesi: Artan şiddet olaylarına karşı tedbirler alınmasını isteyen KILINÇ, eğitim çalışanlarına karşı işlenen suçlarda personelin hukuki yardım alabilmesi için düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. Deprem Bölgelerinde Görev Yapan Eğitim Çalışanlarının Hakları: Deprem bölgelerinde çalışan eğitim çalışanlarının hayat ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep eden KILINÇ, bu bölgelerdeki öğretmenlere ek tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti. Sokak Köpeği Sorununa Çözüm: Sokak köpeklerinin tehdit oluşturduğu soruna dikkat çeken KILINÇ, çocuk ve yaşlıların yanı sıra eğitim ortamlarını da etkileyen bu soruna acilen çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Açıklamasında bir dizi öneri ve beklentiyi sıralayan KILINÇ, eğitim alanındaki sorunların çözümüne yönelik kararlılık beklediklerini belirtti.