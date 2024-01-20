Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Operasyon Başarısı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirdiği bir operasyon sonucunda Antalya ilinde ikamet eden K.T.A. (38) ve M.N. (36) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Operasyon, şahısların ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak üzere Isparta iline gelecekleri bilgisinin alınması üzerine Gönen ilçesi bölgesinde gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında (2) şüpheli şahıs suçüstü yakalanırken, şahısların araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda (49) adet sikke, (3) gram esrar, (3) adet uyuşturucu hap ve (1) adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan (2) şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, ele geçirilen toplam (49) adet tarihi eser, müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik kararlılıkla faaliyetlerini sürdüreceğini belirtirken, kamuoyuna duyuruda bulundu.

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