Okullarda Yeni Dönem: İşte Madde Madde Değişenler...

Yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşıyor ve bu dönemde bir dizi önemli değişiklikler ve yenilikler hayata geçiyor. İşte detaylar:

Lisede Yeniden Sınıfta Kalma Dönemi Başlıyor: Lisede sınıfta kalma uygulaması geri dönüyor. Sınavlar yazılı olacak. Ortaokul ve liselerde ortak sınavlar yapılacak. İlkokullarda ise sınav uygulanmayacak.

Sınav Sistemi Değişti: Orta öğretimde uygulamalı sınavlar dışında, yazılı sınavlar belirlenen ortak tarihlerde yapılacak.

Eş Zamanlı Sınavlar: Aynı sınıftaki tüm şubeler ilgili derslerde aynı soruları yanıtlamak için eş zamanlı olarak sınava girecek.

Liselerde Yazılı Sınavlar: Liselerdeki sınavlar yazılı olarak gerçekleşecek.

4 Dersi Zayıf Olan Sınıfta Kalacak: Artık 50 başarı puanı sınıf geçmek için yeterli olmayacak. Yıl sonu başarı puanı 50 olan ve sadece 1 dersten başarısız olanlar bir üst sınıfa geçebilecek. Ortalaması 50 olan öğrencilerden 3 dersten başarısız olanlar ise sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek.

Lisede Özürsüz Devamsızlık Yok: Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşmayan öğrenciler başarı puanlarına bakılarak bir üst sınıfa geçebilecek.

Cep Telefonu Yasağı: Lise öğrencileri artık cep telefonlarını derse getiremeyecek. Öğretmenler de sınıfta cep telefonu ile vakit geçiremeyecek.

İlkokullarda Sınav Yok: Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda değerlendirme sınavları yapılmayacak. İlkokulda yazılı sınavlar tamamen kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanı'nın Mesajı: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılında Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için azim ve sebatla çalışacaklarını belirtti ve yeni dönemi "eğitimde toplumsal seferberlik dönemi" olarak kabul etti.

Öğrenciler ve veliler için bu yeni düzenlemelerle birlikte yeni bir eğitim yılı başlıyor.