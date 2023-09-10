Isparta-Antalya Karayolunda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Isparta-Antalya karayolunda meydana gelen trajik bir trafik kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve bir kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.

Kaza, sabah saatlerinde 32 E 2441 plakalı bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Otomobil, yol dışına çıkarak bir direğe çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay yerine hemen 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi için hastaneye götürülürken, yaralı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye nakledildi. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlatarak olayın ayrıntılarını incelemeye aldı. Trafik kazası, bölge sakinleri ve yetkililer arasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Kazanın kesin nedeni hala araştırılıyor ve güvenlik önlemleri artırılmış durumda.