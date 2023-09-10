Isparta Spor Muhteşem Golleriyle Denizlispor'u Yendi

Isparta 32 Spor, evinde konuk ettiği Denizlispor'u ikinci yarıdaki performansıyla 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ikinci yarısı, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.İlk yarı golsüz sona erdi, ancak ikinci yarıda oyunun temposu yükseldi. 55. dakikada Muhlis İstemi'nin attığı golle Isparta 32 Spor, öne geçti ve taraftarlarını sevindirdi. Denizlispor, 68. dakikada Burak Töke'nin attığı beraberlik golüyle maça tekrar umut bağladı.Ancak Isparta 32 Spor, maçın 77. dakikasında Küçükdurmuş'un attığı golle tekrar öne geçti ve galibiyeti garantiledi. Bu gol, takımını zaferle buluşturarak taraftarları coşturdu.Isparta 32 Spor'un bu önemli galibiyeti, takımın moral bulmasını sağlarken, Denizlispor ise maçtan puansız ayrıldı. Futbolseverler, maçın ikinci yarısında yaşanan bu heyecanı uzun bir süre unutmayacak gibi görünüyor.