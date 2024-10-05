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Isparta’da 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı Açıldı

Isparta’da 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı Açıldı
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Isparta’da 2. Turizm ve Gastronomi Fuarı Açıldı

Isparta’da bu yıl ikincisi düzenlenen Turizm ve Gastronomi Fuarı, büyük bir coşkuyla kapılarını açtı. Geçtiğimiz yıl başarıyla gerçekleştirilen fuar, Isparta’nın zengin kültürel mirasını ve yöresel lezzetlerini tanıtma açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Fuarın açılışını gerçekleştiren yetkililer, bu etkinliğin şehrin tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı. Isparta’daki görevine yeni başlayan katılımcılardan biri, fuar sayesinde şehrin eşsiz lezzetlerini deneyimleme fırsatı bulduğunu belirtti. "Banağı, samsası, kuyruğu sulusu, kabunesi ve diğer yöresel tatlarıyla Isparta, gerçek anlamda bir gastronomi şehri olmayı hak ediyor" ifadeleriyle Isparta’nın mutfak kültürüne hayranlığını dile getirdi.

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara ve açılışa katılan değerli konuklara teşekkür edilerek, bu tür organizasyonların şehrin turizm ve gastronomi potansiyelini daha da ileriye taşıyacağına olan inanç vurgulandı.

 

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