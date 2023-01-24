23 Ocak 2023 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Patlamak üzere olan yanardağ küresel ekonomiyi çökertebilir

İngiltere’de yer alan Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları Endonezya'da bulunan Marapi Yanardağı’nın patlamak üzere olduğu ve bunun küresel ekonominin çökmesine neden olabileceği konusunda uyardı. Yanardağı, dünyanın geçiş noktası olarak tanımlanan Malakka Boğazı'ndan sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyor ve su kanalından yılda, küresel ticaretin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan tahıl, petrol ve emtia gemileri geçiyor.



İsveç’e NATO resti

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Samsun'da katıldığı toplantıda, “Böyle giderse İsveç'in NATO'ya girme meselesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak” dedi.



20 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, "Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa atışları sonucunda 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Diyanet harekete geçiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te gerçekleşen Kuran-ı Kerim provokasyonu ile ilgili olarak birçok ülkeye mektup gönderecek



Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 4,6 artarak 79,1 olurken bu rakam son 16 ayın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.





En fazla konut satılan ilçe

Ülke genelinde 2022'de en çok konut satılan ilçeler belli oldu. En çok konut satılan ilçeler sıralamasında başı 36 bin 315 adetle İstanbul Esenyurt çekti.



Kanarya sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak.