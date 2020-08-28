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Okullar Yeni Eğitim-Öğretim Dönemine Hazırlanıyor

Okullar Yeni Eğitim-Öğretim Dönemine Hazırlanıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 28.08.2020 18:42
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Okullar Yeni Eğitim-Öğretim Dönemine Hazırlanıyor
2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemi için hazırlıklar son hız devam ediyor. İl genelindeki 4 okulda güçlendirme ve tadilat çalışmaları devam ederken, yapımına bu yıl başlanan Mehmet Akif  Ersoy İlkokulu’nun ek bina inşaatı tamamlandı. Davraz mahallesinde yapımı hayırsever bir vatandaş tarafından üstlenilen 16 derslikli modern okul inşaatı ise hızla yükseliyor.
Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ve İl Özel idaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ile birlikte; güçlendirme çalışması yapılan Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu, Naşide-Halil Gelendost İlkokulu, Gönen Fen Lisesi pansiyonunda ve ek bina yapımı tamamlanan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Davraz mahallesinde  yapımı devam eden modern okul binasına giderek okullarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. 
Vali Seymenoğlu incelemeleri sırasında yeni eğitim-öğretim dönemi için hazırlık seminerlerine devam eden öğretmenlerle de sohbet ederek yeni dönem için başarılar diledi. Vali Seymenoğlu öğretmenlerden sadece öğrencilere odaklanmalarını isteyerek bunun dışında herhangi bir işle ilgilenmemelerini, okulların tüm ihtiyaçlarının idareciler tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Davraz mahallesinde  yapımı devam eden modern okul binası incelemesinde inşaat çalışmalarında son mühendislik imkanlarının kullanılması dikkat çekti. Okulda sınıflar arası ses yalıtımından, teknolojik donanıma kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülerek çalışmalar sürüyor. Okulun geniş koridorları ve ferah sınıfları ise öğrencilere nezih bir ortam sunmak üzere yapılmış. Vali Seymenoğlu okul inşaatının örnek bir proje olduğunu söyleyerek hayırsever aileye teşekkürlerini iletti.
2020-2021 dönemi için eğitim öğretim binalarının yapımı veya güçlendirilmesi adına İl Özel İdaresi bütçesinden 23  milyon liralık kaynak ayrıldı.
 
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