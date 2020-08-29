Isparta Belediyesinden mağduriyet

yaşanmaması için önemli duyuru

Eğirdir Gölünden gelen ve şehri besleyen içme suyu ana hattı üzerinde su patlağı meydana geldi.

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri tarafından Küçükgökçeli civarında 1000’lik ana hat üzerinde meydana gelen su patlağının giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Çalışmaların bu gece itibariyle bitilmesi hedeflenmekte olup, boşalan ana hatta tekrar su basılacaktır. Hatta su basma işleminin tamamlanması ve Su Arıtma Tesislerine ulaşması 29 Ağustos 2020 Cumartesi akşam saatlerini bulabilecektir.

Bu işlemler sürecinde Isparta’nın içme suyu, belediyenin mevcut su depoları tarafından karşılanacaktır.

Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için özellikle bu süreç içerisinde depolardaki suyun yetersiz gelebileceğini göz önünde bulundurarak suyu iktisatlı kullanmaları hususunu rica ederiz.

Isparta Belediye Başkanlığı