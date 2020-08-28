1.EĞİRDİR ZAFER TURNUVASI ŞAMPİYONU DENİZLİSPOR

Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi tarafından bu yıl 1. cisi düzenlenen ve Süper Lig Takımlarının altyapılarının katıldığı ZAFER FUTBOL TURNUVASI sona erdi.3 Gün süren zorlu mücadelelerin ardından bugün yarı final ve final karşılaşmaları oynandı.Kupa Finali törenine Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, AK Parti Isparta İl Genel Meclisi Başkanı Serkan KESKİN, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman ZABUN ve çok sayıda davetli katıldı.Üçüncülük ve Dördüncülük maçında Eğirdirspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Maçı 1-0 kazanan Ankaragücü Turnuvanın Üçüncüsü oldu.Büyük heyecanın yaşandığı final maçında Antalyaspor ile Denizlispor Kupanın sahibi olmak için mücadele verdi. Zorlu geçen final maçını 1-0’lık skorla kazanan Denizlispor 1. Eğirdir Zafer Futbol turnuvasının şampiyonu olarak kupayı kaldırdı.Şampiyon olan ve sahada büyük sevinç yaşayan Denizlispor’un Şampiyonluk Kupasını Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK, İkinci olan takım Antalyaspor’un Kupasını İl Genel Meclisi Başkanı Serkan KESKİN, Üçüncü olan takım Ankaragücü’nün kupasını ise AK Parti İl Başkanı Osman ZABUN takdim etti.ABT Sportif Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun BAYAR’a günün anısına plaket takdim edildi.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK 3 gün boyunca turnuvanın düzenlenmesinde katkıda bulunan başta Isparta Valimiz Ömer SEYMENOĞLU’na, Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK’e ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.