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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Dağcılık Şenliğine büyük ilgi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde düzenlenen Dağcılık Şenliğine büyük ilgi
ISPARTA
G.Tarihi: 21.05.2023 18:41
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Eğirdir'de 27. Dağcılık Şenliği Gerçekleştirildi


,Eğirdir'de bu yıl 27. kez gerçekleştirilen Dağcılık Şenliği, ETUDOSK Derneği tarafından düzenlendi. Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, AFAD Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Bilir ve Eğirdir Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Çelebioğlu gibi önemli isimlerin katıldığı etkinlik, dağcılar ve doğaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Şenlik kapsamında Dedegöl Dağı'na yapılan tırmanışla son buldu.
ETUDOSK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Sinap, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek gelecek yıllarda daha fazla katılımcıyla şenliği sürdürmeyi planladıklarını belirtti. ETUDOSK Başkanı Durmuş Uçgun ise Hava Durumu'nun etkinliği etkilese de dağcıları durdurmadığını vurguladı.
AFAD Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Bilir ise Eğirdir'deki etkinliğin mükemmel bir şekilde düzenlendiğini ve Dedegöl'ün hem Türkiye'nin hem de dünyanın tanıması gereken bir yer olduğunu ifade etti.
 
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HABERİN DETAYLARI
SAĞANAK YAĞMUR 27. DAĞCILIK ŞENLİĞİNE ENGEL OLMADI. EĞİRDİR BELEDİYESİ DEDEGÖL DAĞCILIK ŞENLİĞİNE TAM DESTEK VERDİ.
Isparta’nın Eğirdir İlçesinde faaliyet gösteren ETUDOSK Derneğinin öncülüğünde bu yıl 27. si düzenlenen dağcılık şenliği sağanak yağmura rağmen büyük bir katılımla gerçekleşti.
Eğirdir Belediyesi, Aksu Belediyesi ve Yenişarbademli Belediyesi’nin destek verdiği şenlikler Melikler yaylasında gerçekleşti.
Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Afad Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Bilir, Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda dağcının yanı sıra doğaseverler katıldı.
Kent yaşamından bir an olsun uzaklaşıp, doğanın yalın ve temiz kollarına kendiniz bırakmaya ne dersiniz, sloganıyla yola çıkan dernek Eğirdir Belediyesi, Aksu Belediyesi, ve Yenişarbademli Belediyesi’nin destekleri ile bu yıl şenliğin 27. sini düzenlediler.
19-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen dağcılık şenliğine Dünya’nın ve Türkiye’nin bir çok yerinden yaklaşık 1500 dağcılık kulübü üyeleri ve doğa severler katıldı.
ETUDOSK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Sinap; ‘Gerçekten çok güzel bir atmosferimiz var, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Tüm doğa severlerimiz bir şekilde buraya toplandılar. Bunun arkasında görünmez yüzleri olan bütün masraflarımızı karşılayan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli Gök’e, Eğirdir Kaymakamımız Adem Çelik’e çok teşekkür ediyoruz. Yurt dışından gelen sporcularımız var, yaklaşık 45 spor kulübü burada. Önümüzdeki yıllarda daha çok katılımla şenliğimizi devam ettireceğiz, özellikle bizim her zaman yanımızda olan Yenişarbademli Belediyesine, Beyşehir Kulübümüze ve tüm katılımcı misafirlerimize teşekkür ediyorum.’ İfadelerinde bulundu.
ETUDOSK Başkanı Durmuş Uçgun; ‘Gençlik haftası bildiğiniz gibi Gençlik Haftası çerçevesinde bu yıl düzenlediğimiz 27. Dağcılık Şenliğimizi hava durumu etkiledi, fakat bir şeyi değiştirmedi, çünkü dağcıları etkilemiyor. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.’ dedi.
Afad Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Bilir; ‘Eğirdir’de düzenlenen etkinliğe bu yıl ilk defa katılıyoruz, çok mükemmel bir çalışma ve hazırlık var. Dedegöl’ü tüm Türkiye değil tüm Dünya’nın tanıması gerekiyor.’ İfadelerini kullandı.
Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savan ise; ‘Eğirdir Belediyesi, Aksu Belediyesi ve Yenişarbademli Belediyesi katkılarıyla bu yıl 27. Sini düzenlediğimiz dağcılık şenliğimiz devam ediyor. Tüm doğaseverlere ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz.’ dedi.
İlk gün ve ikinci gün zaman zaman sağanak yağmurla karşılaşan dağcılara yağmur engel olmadı. Sabah kahvaltısı, kanyon yürüyüşü, akşam yemeği ikramı, pişi ikramı, akşam kamp ateşinin yanması ve bir çok aktivitenin gerçekleştiği dağcılık şenliği sabah saatlerinde Dedegül dağına zirvesine tırmanış ile son buldu.
Eğirdir Belediyesi tarafından misafirlere kuru fasulye, etli pilav (Kabune) ve helva ikramında bulunuldu. Yenişarbademli Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yılda seyyar tuvalet ve banyolar kuruldu, çevre düzenlemesi yapıldı.


 
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