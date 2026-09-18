Isparta'da Sabah Sabah 1.5 Büyüklüğünde Deprem!

Gelendost’ta sabah saatlerinde 1.5 büyüklüğünde deprem

Depremin derinliği 13,1 kilometre

Isparta’daki deprem kayıtlarına bir yenisi eklendi

Deprem bilgileri

Büyüklük: 1.5

1.5 Merkez üssü: Bağıllı-Gelendost / Isparta

Bağıllı-Gelendost / Isparta Tarih: 17 Eylül 2026

17 Eylül 2026 Saat: 09.31

09.31 Derinlik: 13,1 kilometre

13,1 kilometre Koordinatlar: 38.1285° K, 31.0482° D

38.1285° K, 31.0482° D Kaynak: Kandilli Rasathanesi

Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı bölgesinde sabah saatlerindemeydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntının derinliği 13,1 kilometre olarak ölçüldü.Isparta’da günün ilk saatlerinde kaydedilen küçük ölçekli deprem,meydana geldi.Depremin merkez üssüolarak açıklanırken, sarsıntının büyüklüğüolarak kayıtlara geçti.Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin odak derinliğiolarak ölçüldü.Depremin merkez üssü iseolarak belirlendi.Isparta ve çevresinde zaman zaman düşük büyüklükte depremler meydana gelirken, Gelendost merkezli bu sarsıntı da bölgedeki deprem kayıtlarına eklendi.Depremle ilgili yeni bir gelişme olması halinde bilgiler güncellenecektir.