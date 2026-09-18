Isparta'da Sabah Sabah 1.5 Büyüklüğünde Deprem!

Gelendost’ta sabah saatlerinde 1.5 büyüklüğünde depremIsparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı bölgesinde sabah saatlerinde 1.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntının derinliği 13,1 kilometre olarak ölçüldü.
Isparta’da günün ilk saatlerinde kaydedilen küçük ölçekli deprem, 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 09.31’de meydana geldi.
Depremin merkez üssü Bağıllı-Gelendost (Isparta) olarak açıklanırken, sarsıntının büyüklüğü 1.5 olarak kayıtlara geçti.
Depremin derinliği 13,1 kilometreKandilli Rasathanesi verilerine göre depremin odak derinliği 13,1 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssü ise 38.1285 kuzey enlemi ve 31.0482 doğu boylamı olarak belirlendi.
Isparta’daki deprem kayıtlarına bir yenisi eklendiIsparta ve çevresinde zaman zaman düşük büyüklükte depremler meydana gelirken, Gelendost merkezli bu sarsıntı da bölgedeki deprem kayıtlarına eklendi.
Depremde can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Deprem bilgileri
- Büyüklük: 1.5
- Merkez üssü: Bağıllı-Gelendost / Isparta
- Tarih: 17 Eylül 2026
- Saat: 09.31
- Derinlik: 13,1 kilometre
- Koordinatlar: 38.1285° K, 31.0482° D
- Kaynak: Kandilli Rasathanesi