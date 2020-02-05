ŞEHİR HASTANESİ BÜLTENİ

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ NEDİR ?

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ HANGİ ALANLARDA YETKİNDİR?

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİ HANGİ YAŞ GRUBUNA HİZMET VERİR ?

NE ZAMAN DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNE BAŞVURULMALI?

ÇOCUKLARDA DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU HANGİ DURUMLARDA FARK EDİLEBİLİR?

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ ÜNVANINA SAHİP OLMAK İÇİN HANGİ EĞİTİMLERİ ALMAK GEREKİR?

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI NERELERDİR?

Hastanemizde Dil ve Konuşma Terapisi Ünitemiz hizmete açılarak, hasta kabulüne başladı.Dil ve konuşma terapisi; dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlenmesi, bozuklukların belirlenmesi ve rehabilitasyonu alanında çalışmaların yapıldığı bir sağlık alanıdır.Dil ve konuşma terapistleri, ortak noktası dil, konuşma ve iletişim olan alanlarda terapi ihtiyacı duyan kişilere bireysel faktörleri göz önünde bulundurarak uygun terapi programını hazırlar ve uygular .Erken çocukluk döneminden başlayıp yaşlılık dönemine kadar uzanan geniş bir yelpazede bireylere hizmet verebilmektedir. Terapi programı eğer çocuklar içinse; oyuncaklar, kitaplar, resimli kartlar, kimi zaman ise alternatif destekleyici araçlar kullanırlar.Terapi programına alınan kişi yetişkinse, yaşa ve tanı kriterlerine göre bireysel terapi programı hazırlanır.İletişime dayalı, dil konuşmaya bağlı herhangi bir zorluk yaşanıyorsa ve bu zorluk gündelik yaşantıyı etkiliyorsa dil ve konuşma terapisi alanına başvurabilirsiniz . Altta yatan herhangi başka bir problemin varlığında ise ilgili diğer alanların değerlendirmesinin ardından dil ve konuşma terapisi bölümüne başvurmanız tedavi sürecinin hızlanmasına yardım olacaktır.Dil ve konuşma bozuklukları çocuklarda önemli bir oranda görülen ve sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve duygusal gelişimlerini ciddi düzeyde etkileyen sorunsal bir alandır. Bu nedenle yaşanan bu tür zorlukların erken dönemde ele alınması çocuğun yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.Dil ve konuşma terapisti olmak isteyen bireylerin, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden lisans derecesi ile mezun olmaları gerekmektedir. Dil ve konuşma terapisi adaylarından stajlarını , farklı dil konuşma bozuklukları üzerine(kekemelik, artikülasyon bozuklukları, gecikmiş dil ve konuşma vb) ve farklı çalışma ortamlarında tamamlayarak bölümden mezun olmaları beklenir.Dil ve konuşma terapistleri özel klinikler, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri gibi sağlık birimlerinde çalışırlar.