Binbirevler Mahallesi'ne Yeni Kapalı Pazaryeri Hizmete Açıldı

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Binbirevler Mahallesi sakinlerinin uzun yıllardır beklediği kapalı pazaryerinin açılışını gerçekleştirdi. Binbirevler Mahallesi'nde hizmete giren kapalı pazaryeri, esnaf ve vatandaşları kışın kar, yağmur ve yazın güneşten koruyarak daha konforlu bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor.Açılış törenine, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Halil İbrahim Güleç, AK Parti SKM Başkanı Fatih Tola, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, esnaflar ve vatandaşlar da katıldı.Açılışta konuşan Binbirevler Mahallesi Muhtarı Fazlı Şıkşık, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve geldiği günden itibaren mahallenin yaşam kalitesini artıran birçok hizmeti hayata geçirdiğini belirtti. Şıkşık, yapılan kapalı pazaryeri için Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederek, mahallenin gelişimine katkıda bulunan hizmetlerin devamını diledi.AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er de Binbirevler Kapalı Pazaryeri'nin şehre hayırlı olması temennisinde bulunarak, burada sadece alışveriş değil, çeşitli etkinliklerin de düzenlenebileceği bir mekanın oluşturulduğuna dikkat çekti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yaptığı konuşmada, kapalı pazaryerlerinin sadece alışveriş mekanları olmadığını, aynı zamanda sosyal alanlar olduğunu vurguladı. Başkan Başdeğirmen, Binbirevler Mahallesi'ne kazandırılan kapalı pazaryerinin, sadece pazara değil, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek nitelikte olduğunu belirtti.Açılışın ardından vatandaşlar dua edilerek, Binbirevler Kapalı Pazaryeri'nin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Başdeğirmen, pazarcı esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar dileklerini iletti, vatandaşlarla sohbet etti.Haberin sonunda bir esnafın Başkan Başdeğirmen'e teşekkürleri yer aldı. Esnaf, yapılan hizmetlerden memnuniyetini ifade ederek, gelecek seçimlerde destek sözü verdi.