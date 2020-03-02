Yalvaç Myo Aşçılık programında okutulan pastacılık ve ekmekçilik dersinden uygulamalar.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencilerine Ömer TEKGÜL(Artizan Ekmek Şefi-Araştırmacı-Eğitmen) tarafından 24.02.2019 tarihinde Ekşi Mayalı Ekmek Eğitimi verilmiştir. Eğitim sırasında ekmeğin yanı sıra Ankara Simidi, Geleneksel Bursa Tahinlisi, Ramazan Pidesi yapımı da gösterilmiş, öğrencilerede örnek uygulamalar yaptırılmıştır..Öğr.Gör.Dr Hatice SARI GÖK tarafından planlanan etkinlikte eğitim sırasında ekmeğin tarihçesi ve mayalar hakkında bilgi verilmiştir..Yalvaç MYO tarafından başlatılan proje kapsamında Her Şef için Hatıra Ormanına Birer Fidan dikildiğine dair belge ile Öğretim Görevlisi İpek ÜNAL öğrencilere olan katkılarından dolayı Şef Ömer TEKGÜL’e teşekkürlerini iletti.ISUBÜ