İdlib'te Gerçekleşen Hain Saldırıya İlişkin Eş Zamanlı Basın Açıklaması

İdlib'te gerçekleşen hain saldırı sonrasında ortak tepki göstermek amacıyla meslek örgütleri, sendika konfederasyonları, sivil toplum örgütleri ile Oda/Borsalarımız saat 11:00'da eş zamanlı olarak ortak basın açıklamasında bulundular.ITSO toplantı salonunda gerçekleşen basın açıklamasında, Borsamız Başkanı Ahmet Adar, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, ITSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Isparta 15.Bölge Isparta Eczacı Odası, Isparta Barosu, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği, TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu, Isparta Genç İşadamları Derneği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Isparta İl Temsilciliği, Memur Sendikaları Konfederasyonu Isparta İl Temsilciliği, Türkiye Emekliler Derneği Isparta İl Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Isparta İl Temsilciliği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Isparta İl Temsilciliği, Isparta Ziraat Odası hazır bulundular.Şu an 81 İl'de Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruzBizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durdukÜstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettikBugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruzÖncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsunRabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesinYakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsunAskerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydıZira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldıTürkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmediBuradan tekrar sesleniyoruzKarşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyorSuriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyorİşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdüBu saldırı, asla kabul edilemezDolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemezTarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdurTürk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştirElbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir"Bahar Kalkanı" harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır.Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletizMevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırızİşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruzÜlkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruzBugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyizTürkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendikKatil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayızAlınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayızCenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.