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Isparta'dan İdlib'te Gerçekleşen Hain Saldırıya İlişkin Ortak basın açıklaması

Isparta'dan İdlib'te Gerçekleşen Hain Saldırıya İlişkin Ortak basın açıklaması
ISPARTA
G.Tarihi: 02.03.2020 18:26
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
İdlib'te Gerçekleşen Hain Saldırıya İlişkin Eş Zamanlı Basın Açıklaması

İdlib'te gerçekleşen hain saldırı sonrasında ortak tepki göstermek amacıyla meslek örgütleri, sendika konfederasyonları, sivil toplum örgütleri ile Oda/Borsalarımız saat 11:00'da eş zamanlı olarak ortak basın açıklamasında bulundular.

ITSO toplantı salonunda gerçekleşen basın açıklamasında, Borsamız Başkanı Ahmet Adar, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, ITSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Isparta 15.Bölge Isparta Eczacı Odası, Isparta Barosu, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği, TOBB Isparta Kadın Girişimciler Kurulu, Isparta Genç İşadamları Derneği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Isparta İl Temsilciliği, Memur Sendikaları Konfederasyonu Isparta İl Temsilciliği, Türkiye Emekliler Derneği Isparta İl Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Isparta İl Temsilciliği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Isparta İl Temsilciliği, Isparta Ziraat Odası hazır bulundular.

Ortak basın açıklaması :

Şu an 81 İl'de Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz 

Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk

Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik

Bugün de, İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz

Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun

Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin

Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun

Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı

Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı

Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi

Buradan tekrar sesleniyoruz

Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor

Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor

İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü

Bu saldırı, asla kabul edilemez

Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez

Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur

Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir

Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir

"Bahar Kalkanı" harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır.

Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz

Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız

İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz

Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz

Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz

Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik

Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız

Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız

Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın.


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