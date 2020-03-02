Eğirdir Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı öğrencilerine yönelik 27.02.2020 tarihinde Crystal Family Otel Genel Müdürü Erkan YILDIRIM, Crystal Waterword Otel Aşçıbaşı Musa KÖSE, Crystal Paraiso Aşçıbaşı Yardımcısı Osman CİVAN ve Crystal Waterword Aşçıbaşı Yardımcısı Mustafa ERKOÇ’un katılımıyla atölye çalışması ve konferans düzenlendi.Konferansa Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü akademik personeli ve öğrencileri katıldı. Konferans sonunda katılımcılara Bölüm Başkanı Öğr.Gör.Hüseyin DUMAN tarafından teşekkür edilerek; teşekkür belgesi takdim edildi.