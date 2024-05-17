Öğrenciler Eğirdir Gölü Kıyılarında Çevre Temizliği Yaptı

Isparta’nın Eğirdir İlçesinde üniversite öğrencileri, ‘Daha Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele’ sloganıyla Eğirdir Gölü kıyılarında çevre temizliği yaptı.Eğirdir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümü öğrencileri iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler göl kıyısındaki atıkları topladı.Etkinlik sonrası çarşı merkezinde toplu fotoğraf çektiren öğrenciler, ardından okullarına döndü.