ITSO’da Melek Yatırımcılık Semineri: Girişimcilere ve Yatırımcılara Fırsatlar Anlatıldı Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Göller Bölgesi Teknokenti ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde düzenlenen "Melek Yatırımcılık Semineri" yoğun ilgi gördü. Etkinlikte, gelecekte kurulması muhtemel melek yatırım ağları ve iş dünyasına getirdiği fırsatlar detaylı şekilde ele alındı.

Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Serdal Terzi, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Çukurova Yatırım Platformu Kurucu Ortağı Nuri Murat Avcı, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ve Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz gibi önemli isimlerin katıldığı seminerde, melek yatırımcılığın sunduğu avantajlar ve yatırımcıların bu modeli nasıl kullanabileceği anlatıldı.

REKTÖR YAZICI: KATMA DEĞERLİ GİRİŞİMLER HAYATA GEÇİRİLMELİ

Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, ekonominin hızlı gelişimi için katma değerli üretimin önemine vurgu yaptı. Yazıcı, bölgede alternatif finansman yöntemlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, Isparta ve Antalya bölgesindeki potansiyelin yüksek olduğunu ifade etti.

BAŞKAN ÇELİK: KENTİN REKABET GÜCÜ ARTACAKTIR

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, melek yatırım ağının yerel girişimcilik ekosistemini güçlendireceğini ve Isparta’nın rekabet gücünü artıracağını söyledi. Çelik, melek yatırımcıların sadece finansal kaynak değil, aynı zamanda deneyim, endüstri bilgisi ve iş bağlantıları sunduklarını vurguladı.

GENEL SEKRETER GÜLER: STRATEJİK SEKTÖRLER BELİRLENDİ

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler, ajansın tıbbi aromatik bitkiler, ekoturizm ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek üzere stratejik sektörler belirlediğini açıkladı. Güler, yatırımcıların farklı alanlara yatırım yapmalarının teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

PROF. DR. TERZİ: MELEK YATIRIM MEKANİZMASI ŞART

Göller Bölgesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Serdal Terzi, bölgede melek yatırım mekanizması ve girişim sermaye fonu mekanizmasının oluşturulması gerektiğini belirtti. Terzi, toplantının farkındalık oluşturma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandığı bölümle sona erdi. Melek yatırımcılığın iş dünyasına getirdiği yenilikçi yaklaşımlar ve iş birliklerinin artmasıyla, kentteki girişimcilerin ve şirketlerin daha fazla desteklenmesi ve büyümesi hedefleniyor.