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“Kayıt Dışı ile Mücadeleye Büyük Önem Veriyoruz”

“Kayıt Dışı ile Mücadeleye Büyük Önem Veriyoruz”
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“Kayıt Dışı ile Mücadeleye Büyük Önem Veriyoruz”

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında IGC Soner Toros Basın Merkezi'ni ziyaret eden SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, kayıt dışı ile mücadelenin önemine dikkat çekti.
Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla ziyaretlerde bulunan SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, bu çerçevede Isparta Gazeteciler Cemiyeti (IGC) Soner Toros Basın Merkezi’ni de ziyaret ederek Başkan Mustafa Baş ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Karagöz, ziyaret sırasında Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi ve özellikle kayıt dışı ile mücadeleye büyük önem verdiklerini, bu konuda denetimlerin aralıksız devam ettiğini kaydetti. Kayıt dışı ile mücadele konusunda toplumun her kesiminden destek beklediklerini ifade eden Karagöz, “Kayıt dışı çalışmayın, kayıt dışı çalıştırmayın. Sigortasız çalışmayın hayatınızdan çalmayın” uyarısında bulundu. Ziyarette başta kayıt dışı ile mücadele olmak üzere yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Isparta İl Müdürü Hüseyin Karagöz, önemli uyarılarda bulundu.
IGC Başkanı Baş’tan Karagöz’e Teşekkür
Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş, SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti ve haftalarını kutladı.
Kayıt Dışı İstihdam Nedir?
SGK İl Müdürü Karagöz, kayıt dışı ile mücadele konusunda yaptığı açıklamasında; “Kayıt dışı istihdam; sosyal güvenlik açısından niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin, çalışmalarının gün veya ücret olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu tanıma göre üç türlü kayıt dışı çalışma söz konusudur:
  1. Çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirilmemesi,
  2. Çalışma gün sayılarının eksik bildirilmesi,
  3. Sigorta primine esas kazanç tutarlarının eksik bildirilmesi.
Kayıt Dışı Çalışmanın Sonuçları Nelerdir?
Kayıt dışı istihdamın ekonomik ve sosyal açıdan birçok olumsuz sonucu bulunmaktadır. Kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları işçi, işveren ve devlet açısından üç başlık altında ele alınabilir.
  1. Çalışanlar Açısından Kayıt Dışı Çalışmanın Olumsuz Sonuçları:
    • Kayıt dışı çalışanların çalıştıkları günler emeklilik için geçerli sayılmaz.
    • Malullük aylığından yararlanamazlar.
    • Ölüm aylığı hakkından yararlanamazlar.
    • Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda kalabilirler.
    • İş kazası ve meslek hastalığına yakalanmaları halinde ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanamazlar.
    • İşsizlik sigortasından faydalanamazlar.
    • İhbar ve kıdem tazminatından yoksun kalırlar.
    • Yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan faydalanamazlar.
  2. İşverenler Açısından Kayıt Dışı İşçi Çalıştırmanın Olumsuz Sonuçları:
    • İş kazası ve meslek hastalıkları karşısında devlete ve işçilere karşı mesuliyet doğar.
    • Haksız rekabete neden olur.
    • Mali teşvikler ve vergi avantajlarından faydalanılamaz.
    • İdari para cezaları uygulanır.
    • Teşviklerden yararlanılamaz.
  3. Devlet Açısından Kayıt Dışı İstihdamın Olumsuz Sonuçları:
    • Prim kaybı ve sosyal güvenlik açıklarının artmasıdır.
    • Gelir dağılımında adaletsizlikler oluşur.
Anlaşmalı Boşanma ve Sahte Sigortalılık Nedir?
5510 sayılı kanunun 56. maddesinde: Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir ve ödenmiş tutarlar geri alınır. Ayrıca sahte sigortalılık, çalışmadığı halde sigortalı gösterilmek olarak tanımlanabilir.
Kayıt dışı çalışıyorsanız ALO 170’i 7/24 arayabilirsiniz. “Kayıt dışı çalışmayın, kayıt dışı çalıştırmayın. Sigortasız çalışmayın hayatınızdan çalmayın” dedi.
 
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