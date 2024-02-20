Ödemeler Yolda! Yeni Tutarlar ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

"Zamlı Sosyal Destek Ödemeleri Yolda! Yeni Tutarlar ve Ödeme Tarihleri Açıklandı"

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan son dakika duyurusuna göre, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek ödemeleri yüzde 50'ye yakın bir artışla zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Yapılan zammın ardından ödeme tutarları şu şekilde belirlendi:

Okul Öncesi: 3.614 TL

İlkokul: 3.971 TL

Ortaokul: 4.328 TL

Lise: 4.685 TL

Bakanlık tarafından yapılan resmi duyuruya göre, zamlı sosyal destek ödemeleri önümüzdeki hafta hesaplara yatırılacak. Bu artışın, ihtiyaç sahibi ailelere daha etkili ve kapsamlı destek sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.